Erst weni­ge Tage ist sie instal­liert, doch die Zugriffs­zah­len auf https://​www​.bay​reuth​tou​ris​mus​.de/​s​e​h​e​n​s​w​e​r​t​e​s​/​i​m​p​r​e​s​s​i​o​n​e​n​/​w​e​b​c​a​ms/ gehen steil nach oben.

Die Rede ist von der neu­en Web­cam der Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH, die über der Tou­rist Infor­ma­ti­on in der Opern­stra­ße 22 instal­liert ist. In genau 96 Sekun­den zeigt sie einen 180°-Schwenk vom Cana­le Gran­de Rich­tung ZOH bis hin zum IWALEWA-Haus.

„Den herr­li­chen Blick von hier oben woll­ten wir mit den Besu­chern unse­rer Web­site tei­len, so ent­stand die Idee zu die­ser neu­en Web­cam“, so Manu­el Becher, Geschäfts­füh­rer der Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH. Und wei­ter: „Die neue Web­cam zeigt eines der schön­sten Moti­ve, die wir hier in Bay­reuth haben. Vom beleb­ten und belieb­ten Cana­le Gran­de über die Schloss­ter­ras­sen und die Opern­stra­ße bis hin zum künf­ti­gen Welt­erbe­zen­trum und dem Afri­ka­zen­trum der Uni­ver­si­tät“. Die­ser Ein­schät­zung kann kaum wider­spro­chen wer­den, denn der Kame­ra­schwenk zeigt in rund ein­ein­halb Minu­ten gleich eine gan­ze Rei­he von Sehens­wür­dig­kei­ten. So ist die Nord­sei­te des Alten Schlos­ses eben­so zu sehen, wie der Wit­tels­ba­cher Brun­nen mit der dar­über lie­gen­den Schloss­kir­che und dem das gesam­te Pan­ora­ma über­ra­gen­den Schloss­turm aus dem 16. Jahr­hun­dert. Nach Been­di­gung der Bau­ar­bei­ten am Redou­ten­haus, dem künf­ti­gen Welt­erbe­zen­trum, wird auch die­ses mäch­ti­ge Sand­stein­ge­bäu­de aus dem Jahr 1722 in alter, neu­er Pracht erstrah­len und im Web­cam-Video ohne Gerüst und Pla­ne zu sehen sein.

Schließ­lich ver­weilt der Web­cam-Blick am Ende des Kame­ra­schwenks eini­ge Sekun­den auf dem IWA­LE­WA-Haus im Gebäu­de der ehe­ma­li­gen Forst­di­rek­ti­on, das einen her­vor­ra­gen­den Ein­druck vom histo­ri­sie­ren­den Jugend­stil in Bay­reuth zu Beginn des 20. Jahr­hun­derts vermittelt.