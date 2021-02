Die Öff­nungs­zei­ten der Müll­um­la­de­sta­ti­on des Land­krei­ses Bay­reuth in der Wei­her­stra­ße 39, 95448 Bay­reuth, haben sich geän­dert: Mon­tags bis frei­tags ist von 8 bis 11:45 Uhr und von 12:30 bis 15:45 Uhr geöff­net. Nach Wochen­fei­er­ta­gen ist es in der Regel auch am dar­auf fol­gen­den Sams­tag von 8 bis 12 Uhr mög­lich, dort Müll anzu­lie­fern. Tele­fo­nisch ist die Müll­um­la­de­sta­ti­on unter der Tele­fon­num­mer 0921 13791 zu erreichen.

Brenn­ba­rer Sperr­müll kann bei sor­ten­rei­ner Anlie­fe­rung hier kosten­los abge­ge­ben wer­den. Gegen Gebühr wer­den brenn­ba­re Abfäl­le wie z.B. Dach­pap­pe, Rei­fen, Rest­müll und brenn­ba­re Bau- und Reno­vie­rungs­ab­fäl­le ange­nom­men. Aus Grün­den des Infek­ti­ons­schut­zes besteht für alle Müll­an­lie­fe­rer die Pflicht, eine FFP-2-Mas­ke zu tragen.

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen erhal­ten Sie auf der Home­page des Land­krei­ses Bay­reuth unter dem Link: https://​www​.land​kreis​-bay​reuth​.de/​u​m​w​e​l​t​-​g​e​s​u​n​d​h​e​i​t​/​a​b​f​a​l​l​/​a​b​f​a​l​l​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​/​a​b​g​a​b​e​s​t​e​l​l​e​n​/​m​u​e​l​l​u​m​l​a​d​e​s​t​a​t​i​o​n​-​b​a​y​r​e​u​th/