Neue Gär­ten für die Sahara

Ein unge­wöhn­li­ches Pro­jekt im Nor­den des Tschad ist im Janu­ar 2021 unter Lei­tung von Dr. Til­man Musch, Eth­no­lo­ge an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, gestar­tet: Im Tibe­sti-Gebir­ge soll eine alte Tra­di­ti­on des Gar­ten­baus wie­der­be­lebt und mit den heu­ti­gen Instru­men­ten einer nach­hal­ti­gen Land­wirt­schaft opti­miert wer­den. In Koope­ra­ti­on mit Gärtner*innen aus ande­ren Oasen­kul­tu­ren der Saha­ra wer­den 20 Muster­gär­ten im Stock­werks­bau ent­ste­hen, in denen qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Nah­rungs­mit­teln ange­baut wer­den: Auf drei Eta­gen wach­sen künf­tig Dat­tel­pal­men, Obst­bäu­me sowie Gemü­se und Kräu­ter. Die Ger­da Hen­kel Stif­tung för­dert das Vor­ha­ben für zwei Jahre.

Die neu­en Saha­ra­gär­ten haben jeweils eine Flä­che von rund 500 Qua­drat­me­tern. Von zen­tra­ler Bedeu­tung für ihre Bewirt­schaf­tung sind Dat­tel­pal­men, die nicht nur Früch­te, son­dern auch Holz und Fasern als Bau­ma­te­ria­li­en lie­fern. In ihrem Schat­ten sol­len schon bald Gra­nat­äp­fel und Zitrus­früch­te, Gemü­se­pflan­zen sowie Heil- und Gewürz­kräu­ter gedei­hen. Der stock­werk­ar­ti­ge Auf­bau der Gär­ten, der tra­di­tio­nell in Nord­afri­ka weit ver­brei­tet war und aktu­el­len Kon­zep­ten der Wald­wirt­schaft ähnelt, erweist sich dabei als vor­teil­haft: Die Ver­sor­gung der Nutz­pflan­zen, die einen sehr unter­schied­li­chen Bedarf an Nähr­stof­fen, Was­ser und Licht haben, kann so gut auf­ein­an­der abge­stimmt werden.

Moder­ne Nie­der­druck-Tröpf­chen­an­la­gen wer­den der Bewäs­se­rung die­nen. Das dafür nöti­ge Was­ser soll mit­hil­fe solar­ge­stütz­ter Pum­pen­sy­ste­me aus ober­flä­chen­na­hen offe­nen Brun­nen gewon­nen wer­den. „Wir wer­den bei der Pla­nung und Bewirt­schaf­tung der Gär­ten im Tibe­sti eng mit Men­schen aus ande­ren Gegen­den der Saha­ra koope­rie­ren, die unter ähn­li­chen Umwelt­be­din­gun­gen erfolg­reich gärt­ne­risch tätig sind. Sie haben auch lang­jäh­ri­ge Erfah­run­gen dar­in, der Ver­sal­zung und Ero­si­on der Böden vor­zu­beu­gen“, sagt Dr. Til­man Musch.

In den Gebirgs­re­gio­nen des Tibe­sti sind die Tech­ni­ken des Gar­ten­baus, mit denen frü­her der täg­li­che Bedarf an Obst und Gemü­se gedeckt wer­den konn­te, weit­ge­hend in Ver­ges­sen­heit gera­ten. Heu­te wer­den die mei­sten Nah­rungs­mit­tel aus Liby­en impor­tiert. Oft sind dies ver­gleichs­wei­se teu­re Dosen­pro­duk­te. „Unser neu­es Gar­ten­bau-Pro­jekt wird dazu bei­tra­gen, dass die loka­le Bevöl­ke­rung im Tibe­sti wie­der einen bes­se­ren Zugang zu fri­schen, qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­gen und preis­gün­sti­gen Lebens­mit­teln erhält“, erklärt der Bay­reu­ther Eth­no­lo­ge. Ergänzt wird das neue Vor­ha­ben durch ein wis­sen­schaft­li­ches Begleit­pro­jekt: In Zusam­men­ar­beit mit dem Cent­re Natio­nal de Recher­che pour le Déve­lo­p­pe­ment in N’Djamena, der Haupt­stadt des Tschad, wer­den zwei Ver­suchs­gär­ten ein­ge­rich­tet und zwei tscha­di­sche Master­ar­bei­ten zum The­ma betreut werden.

Bereits von 2017 bis 2020 hat Musch im Nor­den des Tschad ein sozi­al­wis­sen­schaft­li­ches Vor­gän­ger­pro­jekt gelei­tet, das eben­falls von der Ger­da Hen­kel Stif­tung geför­dert wur­de. Die For­schungs­ar­bei­ten befass­ten sich vor allem mit dem Rechts­sy­stem der loka­len Bevöl­ke­rung, der Teda, die zu den Tubu gehö­ren und sowohl im Tibe­sti als auch im Süden Lybi­ens und im Osten Nigers sie­deln. Trotz des Kolo­nia­lis­mus und der star­ken euro­päi­schen Ein­flüs­se auf vie­le afri­ka­ni­sche Rechts­sy­ste­me hat sich das tra­di­tio­nel­le Recht­sy­stem der Teda weit­ge­hend unver­än­dert erhal­ten. „Der jahr­hun­der­te­al­te Kodex trägt heu­te wesent­lich zur sozia­len und poli­ti­schen Sta­bi­li­tät und zum Frie­den in der Regi­on bei“, sagt Musch.

Der jetzt gestar­te­te Bau der Saha­ra­gär­ten geht auf Anre­gun­gen der loka­len Bevöl­ke­rung zurück. Als die Ger­da Hen­kel Stif­tung im Jahr 2020 die För­de­rung eines wei­te­ren For­schungs­vor­ha­bens in Aus­sicht stell­te, nahm der Bay­reu­ther Eth­no­lo­ge Kon­takt mit den Men­schen im Tschad auf, mit denen er bis dahin erfolg­reich zusam­men­ge­ar­bei­tet hat­te. Mehr­fach wur­de ihm der Wunsch nach einem Gar­ten­bau­pro­jekt über­mit­telt, das die nach­hal­ti­ge Land­wirt­schaft im Tschad för­dert. In Koope­ra­ti­on mit einem For­schungs­zen­trum des Tschad, dem Cent­re Natio­nal de Recher­che pour le Déve­lo­p­pe­ment (CNRD), und dem Abge­ord­ne­ten Djid­di Allahi Maha­mad, der den Wahl­kreis Tibe­sti-West (Zou­ar) in der Natio­nal­ver­samm­lung ver­tritt, ent­wickel­te er das Kon­zept der Muster­gär­ten, das alte regio­na­le Tra­di­tio­nen und moder­nen Land­bau verbindet.

Foto­re­por­ta­ge zu den For­schungs­ar­bei­ten von Dr. Til­man Musch:

https://​lisa​.ger​da​-hen​kel​-stif​tung​.de/​t​e​d​a​_​u​n​d​_​t​i​b​e​sti