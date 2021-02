Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bayreuth

Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz ist im Land­kreis auf 148,48 und in der Stadt Bay­reuth auf 143,08 gefal­len. Seit dem Vor­tag sind ins­ge­samt sie­ben neue posi­ti­ve Coro­na-Test­ergeb­nis­se ein­ge­gan­gen, vier aus dem Land­kreis und drei aus der Stadt Bayreuth.

Seit Aus­bruch der Pan­de­mie wur­den ins­ge­samt im Land­kreis 3.044 und in der Stadt Bay­reuth 2.108 Per­so­nen posi­tiv auf die­ses Coro­na-Virus gete­stet. Heu­te sind im Land­kreis 183 und in der Stadt Bay­reuth 179 Per­so­nen nach­weis­lich mit dem Coro­na-Virus SARS-CoV‑2 infi­ziert. Als gene­sen gel­ten 2.749 Per­so­nen aus dem Land­kreis und 1.862 aus der Stadt, dar­un­ter sowohl Per­so­nen, die mit typi­scher Sym­pto­ma­tik erkrankt gewe­sen waren, aber auch sol­che, bei denen trotz feh­len­der Krank­heits­zei­chen ein posi­ti­ver Test auf SARS-CoV‑2 vor­ge­le­gen hat­te. Ins­ge­samt 97 Per­so­nen mit COVID-19 wer­den sta­tio­när behan­delt, 47 Pati­en­ten aus dem Land­kreis und 38 aus der Stadt Bay­reuth – davon sind 89 Pati­en­ten im Kli­ni­kum Bay­reuth und acht der Sana-Kli­nik in Peg­nitz in Behand­lung. Aus dem Land­kreis sind bis­her 112 und aus der Stadt Bay­reuth 67 Per­so­nen an den Fol­gen der Infek­ti­ons­krank­heit COVID-19 verstorben.

Hin­sicht­lich der gel­ten­den Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men sind als offi­zi­el­le Wer­te die beim Robert-Koch-Insti­tut geli­ste­ten Zah­len aus­schlag­ge­bend, die unter die­sem Link im Inter­net ver­öf­fent­licht wer­den: https://​expe​ri​ence​.arc​gis​.com/​e​x​p​e​r​i​e​n​c​e​/​4​7​8​2​2​0​a​4​c​4​5​4​4​8​0​e​8​2​3​b​1​7​3​2​7​b​2​b​f​1​d​4​/​p​a​g​e​/​p​a​g​e​_1/

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Forchheim

Zahl der aktu­ell Infi­zier­ten im Land­kreis: 220

Zahl der Gene­se­nen: 2882

Zahl der Ver­stor­be­nen: 91

Zahl der ins­ge­samt nach­ge­wie­se­nen Infek­tio­nen im Land­kreis: 3193

Gesamt­zahl der Imp­fun­gen im Land­kreis Forch­heim: 7.578 (4940 Erst­imp­fun­gen, 2638 Zweitimpfungen)

Quo­te Erst­imp­fun­gen: 42,5 Erst­imp­fun­gen pro 1.000 Einwohner

Quo­te Zweit­imp­fun­gen: 22,7 Zweit­imp­fun­gen pro 1.000 Einwohner

Kumu­la­tiv: 65,2 Imp­fun­gen pro 1.000 Einwohner

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Hof

25 neue Coro­na-Fäl­le im Hofer Land – 41 Per­so­nen aus Qua­ran­tä­ne entlassen

In Stadt und Land­kreis Hof sind 25 wei­te­re Per­so­nen Coro­na-posi­tiv gete­stet wor­den. 15 davon kom­men aus dem Land­kreis, zehn Fäl­le kom­men aus der Stadt. Zwei Per­so­nen ste­hen in Bezug zu einer Ein­rich­tung, acht Per­so­nen waren als Kon­takt­per­so­nen bekannt. Die Zahl der bis­her fest­ge­stell­ten Coro­na-Fäl­le im Land­kreis und der Stadt Hof steigt damit auf 5482 Personen.

Da 41 Per­so­nen wie­der aus der häus­li­chen Iso­lie­rung ent­las­sen wer­den konn­ten, liegt die Zahl der aktu­el­len Fäl­le bei 727 Per­so­nen. 4589 Per­so­nen gel­ten als genesen.

Die 727 Fäl­le ver­tei­len sich wie folgt auf Stadt und Landkreis:

Land­kreis Hof: 481

Stadt Hof: 246

Es erge­ben sich fol­gen­de 7‑Ta­ges-Inzi­denz­wer­te (Berech­nung laut RKI):

Land­kreis Hof: 282,7

Stadt Hof: 264,0

Seit Beginn der Imp­fun­gen Ende Dezem­ber konn­ten in Stadt und Land­kreis Hof ins­ge­samt 6.962 Dosen im zen­tra­len Impf­zen­trum oder durch mobi­le Impf­teams ver­impft werden.

Das bedeu­tet: im Hofer Land wur­den inzwi­schen 4.244 Per­so­nen geimpft. 2.718 Per­so­nen haben bereits die Zweit­imp­fung erhalten.

Wer sich für einen Impf­ter­min anmel­den möch­te, kann dies wie folgt tun:

Tele­fo­nisch unter 09281/57–777 (täg­lich von 8:00 bis 17:00 Uhr) oder

über unse­re Inter­net­sei­te www​.imp​fung​-hof​er​land​.de/​v​o​r​a​n​m​e​l​d​ung

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Kronach

Zah­len zum Corona-Geschehen

7‑Ta­ge-Inzi­denz* 64,4

Neu-Infi­zier­te der ver­gan­ge­nen 7 Tage* 43

Tages­ak­tu­el­le Zahlen

Neu-Infi­zier­te seit letz­ter Mel­dung 1

Gene­se­ne seit letz­ter Mel­dung 6

Gesamt­zah­len

Infi­zier­te aktu­ell in Qua­ran­tä­ne 73

Gene­se­ne 1950

Ver­stor­be­ne 55

Infi­zier­te seit Pan­de­mie-Aus­bruch 2078

* Quel­le: RKI

Zah­len zu Corona-Impfungen