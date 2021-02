Amt­li­che Mel­dung des Deut­schen Wet­ter­dien­stes bezüg­lich Glatt­eis­bil­dung in den Regio­nen Bam­berg, Bay­reuth, Forch­heim und Kulm­bach gül­tig von: Sams­tag, 06.02.2021 20:00…

Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Teu­re Jacke unter der Alten BAM­BERG. Mon­tag­abend gegen 18:20 Uhr konn­te ein Mit­ar­bei­ter eines Beklei­dungs­ge­schäfts am Maxi­mi­li­ans­platz einen…

Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Auf Rou­la­den aus BAM­BERG. Mon­tag­nach­mit­tag gegen 15:45 Uhr konn­te ein Mit­ar­bei­ter in einem Super­markt in der Dr.-Robert-Pfleger-Straße einen…

Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Unbe­kann­ter bedient sich auf Bau­stel­le BAM­BERG. Zwi­schen Frei­tag­früh, 08.30 Uhr, und Sams­tag­mit­tag wur­den auf einer Groß­bau­stel­le in der…

Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Gara­ge mit Graf­fi­ti beschmiert BAM­BERG. Zwi­schen Frei­tag­nach­mit­tag, 16.00 Uhr, und Sams­tag­mit­tag, 13.00 Uhr, wur­de in der Agnes-Schw­an­fel­der-Stra­ße die…

Poli­zei­be­richt Frän­ki­sche Schweiz vom 05.01.2021

Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Laden­dieb­stahl BAM­BERG. Am Mon­tag­vor­mit­tag wur­de in einem Lebens­mit­tel­ge­schäft in der Bam­ber­ger Innen­stadt ein 39-jäh­ri­ger Mann beim Dieb­stahl von…