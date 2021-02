Eber­mann­stadt. Neben einem Forst­weg zwi­schen dem Park­platz im Fried­wald und Pretz­feld wur­den in den letz­ten Tagen uner­laubt Schlacht­ab­fäl­le abge­legt. Der unbe­kann­te „Ent­sor­ger” leg­te einen zer­teil­ten Schwei­ne­kopf und einen Pla­stik­beu­tel mit Inne­rei­en am dor­ti­gen Wald­rand ab. Hin­wei­se an die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt, Tel. 09194/7388–0.