medi bay­reuth kann sich über einen neu­en Part­ner freu­en. Das im ober­frän­ki­schen Forch­heim ansäs­si­ge Unter­neh­men sano­sen­se zählt ab sofort zu den Part­nern der HEROES OF TOMOR­ROW. Sowohl der Bas­ket­ball Bun­des­li­gist als auch die sano­sen­se AG ste­hen für die För­de­rung und Aus­bil­dung von soge­nann­ten Poten­ti­al­trä­gern in Unternehmen.

Die Mis­si­on der sano­sen­se AG ist es, Unter­neh­men dabei zu hel­fen, sich und ihre Füh­rungs­kräf­te wei­ter­zu­ent­wickeln, um best­mög­lich mit den zuneh­men­den Her­aus­for­de­run­gen unse­rer Zeit umge­hen sowie die­se mei­stern zu kön­nen. Im Fokus ste­hen dabei die Erhal­tung und Stei­ge­rung der Lei­stungs­fä­hig­keit der Mit­ar­bei­ter. Hier­zu wer­den Füh­rungs­kom­pe­ten­zen ver­mit­telt und trainiert.

Das sagt Tho­mas Hei­den­reich (Vor­stand sano­sen­se AG):

“sano­sen­se und medi bay­reuth ver­bin­det das Ver­ständ­nis, die Bereit­schaft und Fähig­keit, Men­schen in ihrer Ent­wick­lung zu unter­stüt­zen und bes­ser zu machen. Unse­re Pas­si­on ist es, Mit­ar­bei­ter und Füh­rungs­per­so­nen zu „heroes of tomor­row“ zu machen, was sehr gut zum Claim und zur Aus­rich­tung von medi bay­reuth passt. Ich freue mich auf die Zusam­men­ar­beit mit tol­len Men­schen und einer tol­len Orga­ni­sa­ti­on. medi bay­reuth, packen wir es an.“