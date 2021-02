ETM und Gastro­no­mie sehen Vor­tei­le in der zusätz­li­chen Nut­zung der Außenflächen

Erlan­gen, 02.02.2021–Das eigent­lich für Anfang März geplan­te Erlan­ger Genuss-Festi­val wird ver­scho­ben und ist neu ein­ge­plant für den 10. bis 12. Juni 2021. Die­se Ent­schei­dung­tra­fen der Erlan­ger Tou­ris­mus und Mar­ke­ting Ver­ein gemein­sam mit den Gastro­no­men und reagie­ren so auf die momen­ta­ne Coro­na-Situa­ti­on. Die Tickets behal­ten wei­ter­hin ihre Gül­tig­keit. Fein­schmecker müs­sen sich noch etwas gedul­den, denn­das gastro­no­mi­sche High­light im Erlan­ger Ver­an­stal­tungs­ka­len­der fin­det die­ses Jahr nun etwas spä­ter, kurz vor Sommer,statt. Auf­grund des aktu­el­len Infek­ti­ons­ge­sche­hens und der Pro­gno­se für die näch­sten Wochen sehen der ETM und die teil­neh­men­den Restau­rants davon ab, das Festi­val Anfang März durch­zu­füh­ren. „Wir kamen in unse­ren Gesprä­chen zu der Schluss­fol­ge­rung, uns jetzt für einen neu­en Ter­min zu ent­schei­den. Die­ser­bie­tet den Gastro­no­men mehr Gestal­tungs­raum. Die war­me­Jah­res­zeit erlaubt es, das Festi­val auf die Außen­be­rei­che der Restau­rants aus­zu­wei­ten.“, betont Chri­sti­an Frank, Geschäfts­füh­rer des Erlan­ger Tou­ris­mus und Mar­ke­ting Ver­eins, den Vor­teil des neu­en Termins.

Eine Durch­füh­rung des Festi­vals wäre unter den aktu­el­len Bedin­gun­gen nicht mög­lich gewe­sen. Auch unter den Restau­rant­in­ha­bern war man sich einig. Da alle dem neu­en Datum zustimm­ten, behal­ten alle Tickets für die Din­ner­aben­de und den Final­abend „Coo­king with friends“ ihre Gül­tig­keit. Eben­so fin­det die Genuss-Safa­ri bei den Erlan­ger Geschäf­ten vom 10. bis 12. Juni 2021 statt. Alle Ticket­in­ha­ber wer­den durch den ETM über den neu­en Ter­min infor­miert. Bei einer Stor­nie­rung erstat­tet der ETM zu 100% die Ticketkosten.

Infos zum Vorverkauf

Tickets sind wei­ter­hin erhält­lich für die Genuss-Safa­ri (29,00 € p.P.), die Din­ner­aben­de (42,00 € ‑93,50 € p.P.) sowie den Final­abend „Coo­king with friends“ (125,00 € p.P.) und kön­nen tele­fo­nisch bzw. per E‑Mail bei der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Erlan­gen (Mo –Fr, 09:00 –17:00 Uhr) reser­viert bzw. erwor­ben wer­den. Auf Wunsch wer­den die Tickets per Post zzgl. einer Bear­bei­tungs­ge­bühr von 5,00 € inkl. MwSt. zugesandt.

Tou­rist-Infor­ma­ti­on Erlan­gen Goe­the­str. 21 a, 91054 Erlangen

Ticket-Hot­line: + 49 9131 8951–0 E‑Mail: tourist@​etm-​er.​de

Inter­net: www​.erlan​gen​.info/​g​e​n​u​s​s​-​f​e​s​t​i​v​al/