Am kom­men­den Sams­tag, den 13. Febru­ar, star­tet der HC Erlan­gen nach der Win­ter­pau­se in die rest­li­chen 23 Spie­le der Sai­son 20/21. Zum Auf­takt geht es in der ARE­NA Nürn­ber­ger Ver­si­che­rung gegen die Füch­se Ber­lin. Vor dem ersten Heim­spiel im Jahr 2021 ver­rät Micha­el Haaß, wel­che Zie­le er mit sei­nem Team ver­folgt und wie zufrie­den er mit der Lei­stung sei­ner Schütz­lin­ge in der Vor­be­rei­tung war.

hc​-erlan​gen​.de: Ihr seid am 11. Janu­ar in die Vor­be­rei­tung gestar­tet. Auf wel­chen Punk­ten lag der Fokus und an was habt ihr spe­zi­ell gearbeitet?

Micha­el Haaß: Der Fokus in der Vor­be­rei­tung lag natür­lich eher dar­auf wie­der Kraft zu sam­meln, Kraft zu tan­ken. Wir haben viel im ath­le­ti­schen Bereich gear­bei­tet und den Schwer­punkt auf­grund des klei­nen Kaders auch auf indi­vi­du­el­les Trai­ning gelegt. Also eher an klei­ne­ren Bau­stel­len gearbeitet.

hc​-erlan​gen​.de: Wel­ches Fazit ziehst du aus der Vor­be­rei­tung für die Rück­run­de? Seid ihr bereit für die kom­men­den Heim- und Auswärtsspiele?

Micha­el Haaß: Mein Fazit aus der Vor­be­rei­tung: Wir sind auf jeden Fall bereit. Wir haben zwei sehr gute Test­spie­le gespielt, gera­de im zwei­ten Spiel gegen Göp­pin­gen. Das hat sehr viel Mut gemacht. Auch wenn wir da lei­der immer noch nicht kom­plett waren. Ich glau­be aber auch in den letz­ten Tagen deu­tet sich schon an, dass wir auf jeden Fall bereit sind für die­se sehr, sehr lan­ge Rückrunde.



hc​-erlan​gen​.de: Euer erstes Aus­wärts­spiel 2021 in Wetz­lar wur­de nun ver­legt, was erwar­test du mit Blick auf die Füch­se Ber­lin vom ersten Heimspiel?

Micha­el Haaß: Mit den Füch­sen Ber­lin kommt natür­lich echt ein coo­ler Auf­takt­geg­ner auf uns zu. Das ist natür­lich ein High­light. Wir haben ein biss­chen mehr Zeit uns auch in kom­plet­ter Run­de dar­auf vor­zu­be­rei­ten, das wer­den wir auch tun. Das wird ein schwe­res Spiel. Die Ber­li­ner sind eine Top-Mann­schaft, haben auch Platz vier als Ziel aus­ge­ge­ben, aber ich glau­be, wenn wir wie­der eini­ger­ma­ßen in vol­ler Beset­zung antre­ten, dann rech­nen wir uns schon was aus. Da muss aber auch schon alles pas­sen. Scha­de, dass immer noch kei­ne Zuschau­er da sind. Die hät­ten uns gegen Ber­lin, so wie es auch letz­tes Jahr der Fall war, geholfen.

hc​-erlan​gen​.de: Nach­dem die Welt­mei­ster­schaft vor­bei ist und die WM-Fah­rer Seba­sti­an Firn­ha­ber, Anto­nio Metz­ner, Kle­men Fer­lin und Pet­ter Over­by wie­der aus Ägyp­ten zurück­ge­kehrt sind, füllt sich der Kader lang­sam wie­der. Wie sieht es mit den ver­letz­ten Spie­lern Link, Fäth, Sel­lin und Ols­son aus? Wer­den sie zum Liga­start wie­der dabei sein?

Micha­el Haaß: Ja, das stimmt. Lang­sam sieht es wie­der nach Mann­schafts­trai­ning aus, was wir in der Hal­le machen. Was die Ver­letz­ten angeht, sieht es für das erste Spiel viel­leicht noch nicht so per­fekt aus. Auch wenn wir da jetzt noch ein wenig abwar­ten kön­nen. Wir kön­nen es aber noch nicht mit Sicher­heit sagen, wer wie­der auf­lau­fen wird.

hc​-erlan​gen​.de: Wie sehen dei­ne Zie­le mit dem Team für die rest­li­chen 23 Spie­le der Sai­son aus?

Micha­el Haaß: 23 Spie­le, das sind ein­fach noch deut­lich mehr als die Hälf­te. Es sieht so aus, dass wir ein­fach etwa vier Punk­te zu wenig haben. Das ist natür­lich auch der Ver­let­zungs­si­tua­ti­on geschul­det und die wer­den wir natür­lich ver­su­chen in den 23 Spie­len auf­zu­ho­len. Jetzt hof­fen wir, dass wir alle gesund blei­ben. Das ist das Haupt­ziel für die rest­li­che Sai­son. Ich glau­be, dass wir in Voll­be­set­zung wirk­lich in der Lage sind sehr vie­le Mann­schaf­ten zu ärgern und dass wir dann lang­sam wirk­lich sehen und zei­gen kön­nen was in uns steckt.