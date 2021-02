BAY­REUTH – Die aktu­el­le Lage vor Ort im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie lässt Schul­öff­nun­gen auch für Abschluss­klas­sen noch immer nicht zu. Auf­grund des der­zei­ti­gen Infek­ti­ons­ge­sche­hens in der Regi­on Bay­reuth hat die Stadt­ver­wal­tung die All­ge­mein­ver­fü­gung, nach der der Distanz­un­ter­richt für die Abschluss­klas­sen zunächst bis 7. Febru­ar fest­ge­schrie­ben war, ver­län­gert, und zwar zunächst bis zum 14. Febru­ar. Das heißt: Für alle Schu­len in der Stadt Bay­reuth wird der Distanz­un­ter­richt, auch für die Abschluss­klas­sen, in der kom­men­den Woche fortgesetzt.