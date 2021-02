Bei der VHS Bam­berg Stadt star­tet am Mon­tag, 8. Febru­ar, um 9.30 Uhr der Online-Kurs „Wir haben kei­ne Pro­blem­zo­nen“. Kräf­ti­gen­de Übun­gen für Bauch, Bei­ne, Po, Stret­ching und Ent­span­nung ste­hen auf dem Pro­gramm. Am Diens­tag, 9. Febru­ar, 10 bis 11.30 Uhr, sind noch Plät­ze frei in „Online: Yoga Prä­na­tal“ sowie in „Yoga für Fort­ge­schrit­te­ne“ von 9.45 bis 11 Uhr. Anmel­dun­gen unter www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.