In Anleh­nung an die gel­ten­de Pflicht zum Tra­gen einer FFP2-Mas­ke in Geschäf­ten und Arzt­pra­xen führt die Stadt Coburg eine FFP2-Mas­ken­pflicht für alle Besu­cher städ­ti­scher Gebäu­de ein. Wei­ter­hin gilt den­noch die Maß­ga­be, dass Behör­den­be­su­che nur in bei trif­ti­gen Grün­den vor­ge­nom­men wer­den soll­ten. Die FFP2-Mas­ken­pflicht gilt ab Mon­tag, 8. Februar.