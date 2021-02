Die Stadt­wer­ke Bam­berg und der Bam­ber­ger Car­sha­ring- Anbie­ter Öko­bil e. V. inten­si­vie­ren ihre Zusam­men­ar­beit in Sachen umwelt­freund­li­cher Mobi­li­tät. Am Mar­ga­re­ten­damm 28, dem Ver­wal­tungs­stand­ort der Stadt­wer­ke Bam­berg, befin­det sich seit kur­zem ein wei­te­rer Stell­platz für ein neu­es Elek­tro­fahr­zeug von mei­au­do CarSharing.

Der neue Stand­ort des zwei­ten Renault ZOE in der Fahr­zeug­flot­te ist mit Bus, Fahr­rad und zu Fuß ein­fach erreich­bar und damit für Car­sha­ring-Nut­ze­rin­nen und ‑Nut­zer eine gut gele­ge­ne Aus­gangs­po­si­ti­on, um grö­ße­re Ein­käu­fe oder auch einen Aus­flug außer­halb Bam­bergs zu unter­neh­men. Der Stell­platz am Mar­ga­re­ten­damm gegen­über dem FC Wacker ist neben dem auf dem P+R‑Platz am Bahn­hof in der Bren­ner­stra­ße ein wei­te­rer Stand­ort, auf dem mei­au­do ein E‑Fahrzeug zur Ver­fü­gung stellt.

Dass jetzt ein wei­te­res elek­trisch betrie­be­nes Fahr­zeug in die Flot­te genom­men wur­de, hat sei­nen guten Grund: „Die Elek­tro­mo­bi­li­tät ent­wickelt sich immer wei­ter, gera­de was die Reich­wei­te angeht. Die Nach­fra­ge nach unse­ren E‑Fahrzeugen steigt des­halb kon­ti­nu­ier­lich, so dass wir unser Ange­bot anpas­sen“, erklärt Georg Pel­zer, der im letz­ten Jahr für sein lang­jäh­ri­ges Enga­ge­ment bei Öko­bil e. V. mit der Bür­ger­na­del der Stadt Bam­berg geehrt wurde.

Dass sich mei­au­do erneut für einen Stand­ort der Stadt­wer­ke Bam­berg ent­schie­den hat, liegt an der lang­jäh­ri­gen guten Zusam­men­ar­beit. „Die Stadt­wer­ke Bam­berg und Öko­bil e. V. ver­fol­gen in Sachen Mobi­li­tät und Öko­lo­gie ähn­li­che Zie­le. Wir fin­den es gut, dass ein Teil des aus euro­päi­scher Was­ser­kraft gewon­ne­nen Öko­stroms in der Bat­te­rie des E‑Fahrzeugs lan­det“, so die bei­den Vor­stän­de Georg Pel­zer und Denis Hébert, bei­de Befür­wor­ter der Elektromobilität.

Das Tei­len von Autos wird vom Ver­ein Öko­bil e. V. bereits seit 29 Jah­ren ange­bo­ten, seit 2017 unter der Mar­ke mei­au­do. Auf das gesam­te Stadt­ge­biet ver­teilt ste­hen den Nut­ze­rin­nen und Nut­zern der­zeit 25 Fahr­zeu­ge unter­schied­li­cher Grö­ße, Aus­stat­tung und Antriebs­tech­no­lo­gie sowie ein Lasten­rad zur Verfügung.

Die über 700 Ver­eins­mit­glie­der kön­nen sich die eige­ne Mobi­li­tät ohne mei­au­do kaum mehr vor­stel­len: Die Buchung eines Autos ist per Inter­net oder per App denk­bar ein­fach. Die Nut­zung ist kosten­gün­stig und das breit gefä­cher­te Fahr­zeug­an­ge­bot vom Klein­wa­gen bis zum Klein­bus mit neun Sit­zen deckt ver­schie­den­ste Bedürf­nis­se ab.

Zusätz­lich kön­nen sämt­li­che Fahr­zeu­ge der deutsch­land­wei­ten Koope­ra­ti­ons­part­ner pro­blem­los genutzt wer­den. Alle Infor­ma­tio­nen zur Mit­glied­schaft und Nut­zung gibt es auf der Inter­net­sei­te www​.mei​au​do​.de.