Aus­la­ge der Unter­la­gen im 3. Plan­än­de­rungs­ver­fah­ren Abschnitt Bam­berg vom 8. Febru­ar bis 8. März 2021

Der näch­ste Schritt zur Geneh­mi­gung des Aus­baus im Bahn­kno­ten Bam­berg wird ab Mon­tag, 8. Febru­ar 2021, gegan­gen. Vom 08. Febru­ar 2021 bis zum 08. März 2021 wer­den die Antrags­un­ter­la­gen in Bam­berg, Hall­stadt und Strul­len­dorf sowie online unter der Adres­se der Anhö­rungs­be­hör­de, der Regie­rung von Ober­fran­ken: www​.reg​-ofr​.de/​p​f​a22 öffent­lich aus­ge­legt. Ein­wen­dun­gen gegen die aus­ge­leg­te Pla­nung kön­nen bis zum 22. März 2021 bei den aus­le­gen­den Gemein­den oder direkt bei der Regie­rung von Ober­fran­ken abge­ge­ben werden.

Vier­glei­sig und schnel­ler zwi­schen Nürn­berg und Ebensfeld

Um den Kno­ten Bam­berg lei­stungs­fä­hi­ger zu gestal­ten und die Lücken in der Hoch­ge­schwin­dig­keits­ver­bin­dung Berlin–München zu schlie­ßen, hat der Bund die Deut­sche Bahn mit dem vier­glei­si­gen Aus­bau der Strecke Nürn­berg-Ebens­feld beauf­tragt. Der 8,6 Kilo­me­ter lan­ge Abschnitt Bam­berg reicht von der süd­li­chen Stadt­gren­ze bei Strul­len­dorf bis zum Anschluss an den im Bau befind­li­chen Plan­fest­stel­lungs­ab­schnitt 23 Hall­stadt und schließt die Anbin­dung an die Strecke nach Schwein­furt sowie die Nord­ver­le­gung des Hafen­an­schlus­ses ein.

Neben dem Gleis­bau müs­sen u. a. 16 Brücken erneu­ert und erwei­tert sowie zahl­rei­che Lärm­schutz­maß­nah­men umge­setzt wer­den. Die 1993 begon­ne­ne Pla­nung wur­de 1998 aus­ge­setzt und ab 2012 wei­ter­ge­führt. Nach vier­jäh­ri­ger öffent­li­cher Debat­te mit Unter­su­chun­gen mit neun über- und unter­ir­di­schen sowie Umfah­rungs-Vari­an­ten hat­te der Stadt­rat 2018 dem Ver­wal­tungs­an­trag für einen ober­ir­di­schen vier­glei­si­gen Aus­bau mit der soge­nann­ten Durch­fah­rungs­lö­sung zuge­stimmt. Jetzt wer­den die dar­aus ent­stan­de­nen Pla­nun­gen zur Geneh­mi­gung des Vor­ha­bens offi­zi­ell zur Ein­sicht und Stel­lung­nah­me für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, für alle Betrof­fe­nen aus­ge­legt. Das Ziel ist der wei­te­re Inter­es­sen­ab­gleich bis zum Bau­recht, wel­ches nach Abwä­gung aller Inter­es­sen durch die Geneh­mi­gungs­be­hör­de Eisen­bahn-Bun­des­amt erteilt wird.

Durch eine umfang­rei­che Kom­mu­ni­ka­ti­on im Pla­nungs­pro­zess und die brei­te öffent­li­che Dis­kus­si­on ist in den ein­ge­reich­ten Unter­la­gen bereits viel Inter­es­sen­ab­gleich ent­hal­ten. Neu hin­zu­ge­kom­men ist z. B. ein Hal­te­punkt Bam­berg-Süd. Außer­halb des Ver­fah­rens wur­de mit der Stadt ein Gestal­tungs­wett­be­werb zum The­ma Lärm­schutz vereinbart.

Zur Ver­rin­ge­rung der pan­de­mie­be­ding­ten Ein­schrän­kun­gen hat die Regie­rung von Ober­fran­ken neben der digi­ta­len Aus­la­ge die aus­le­gen­den Städ­te und Gemein­den auf­ge­for­dert, die Unter­la­gen auch in der Papier­fas­sung aus­zu­le­gen und den Bür­gern zugäng­lich zu machen. Die DB Netz AG wird dazu am 23. Februar.2021 von 19 bis 22 Uhr einen digi­ta­len Bür­ger­dia­log anbie­ten und Fra­gen von Betrof­fe­nen beant­wor­ten. Zusätz­lich wer­den von der DB Netz AG für den 01. März 2021 und 03. März 2021 jeweils von 10 bis 18 Uhr im Hotel BEST WESTERN Hotel Bam­berg, Luit­pold­stra­ße 7, 96052 Bam­berg Bür­ger­sprech­stun­den im Prä­senz­for­mat ange­bo­ten. Anmel­dun­gen wer­den tele­fo­nisch unter 0160 97 40 41 10 ent­ge­gen­ge­nom­men und sind drin­gend erforderlich.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Pro­jekt wer­den unter www​.kno​ten​-bam​berg​.de bereitgestellt.