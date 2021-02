Kreis­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge betei­ligt sich an der „Viel­falts­mei­ster­schaft“ / Auch Kin­der- und Jugend­grup­pen kön­nen teilnehmen

LICH­TEN­FELS (03.02.2021). Der Kreis­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge Lich­ten­fels betei­ligt sich am lan­des­wei­ten Wett­be­werb „Viel­falts­mei­ster­schaft“, zu dem der Baye­ri­sche Lan­des­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge e. V. auf­ge­ru­fen hat. Gesucht sind die besten und krea­tiv­sten Ideen für mehr bio­lo­gi­sche Viel­falt in Gär­ten, in der Stadt, im Dorf und in der Land­schaft, erläu­tert der Kreis­fach­be­ra­ter für Gar­ten­bau, Micha­el Stromer.

Obst- und Gar­ten­bau­ver­ei­ne und alle Gar­ten- und Viel­falts­freun­de sind herz­lich dazu ein­ge­la­den, sich mit ihren Pro­jek­ten am Wett­be­werb zur „Viel­falts­mei­ster­schaft“ zu betei­li­gen. Auch die Kin­der- und Jugend­grup­pen der Gar­ten­bau­ver­ei­ne kön­nen ihre Ideen und Pro­jek­te beim Wett­be­werb ein­brin­gen. Sie star­ten in einer eige­nen Kate­go­rie unter dem Titel: „Jugend.Reich.Natur – Wir machen Zukunft“. Alle Ver­ei­ne kön­nen ger­ne auch Koope­ra­tio­nen mit Gemein­den und ande­ren Orga­ni­sa­tio­nen eingehen.

Gar­ten- und Viel­falts­freun­de, die sich für eine Teil­nah­me inter­es­sie­ren, neh­men am besten Kon­takt mit Kreis­fach­be­ra­ter Micha­el Stro­mer in der Umwelt­sta­ti­on in Weis­main (umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de) oder mit dem ört­li­chen Gar­ten­bau­ver­ein auf.

Krea­ti­ve Viel­falt auszeichnen

Die För­de­rung der bio­lo­gi­schen Viel­falt braucht vie­le gute Ideen. Der Baye­ri­sche Lan­des­ver­band und der Kreis­ver­band Lich­ten­fels möch­ten des­halb Pro­jek­te prä­mie­ren, die Gär­ten und Grün­flä­chen als Schatz­kam­mern der Bio­di­ver­si­tät begrei­fen und dies vol­ler Krea­ti­vi­tät und Tat­kraft ver­mit­teln und umset­zen. Dabei soll es weni­ger dar­um gehen, die mei­sten Blüh­flä­chen oder das größ­te Insek­ten­ho­tel aus­zu­zeich­nen. Viel­mehr sol­len Bei­trä­ge ins Ren­nen gehen, die neue Wege beschrei­ten, um die Viel­falt zu för­dern oder um ande­re für mehr Viel­falt zu begei­stern. Die quer und ver­netzt den­ken, die inspi­rie­rend sind und die zei­gen, dass die För­de­rung der bio­lo­gi­schen Viel­falt ein Gewinn für alle ist.

Wie ist es bei­spiels­wei­se um den Dorf­bach bestellt, oder wie kön­nen sich Nach­barn oder Haus­ge­mein­schaf­ten für mehr Viel­falt im Umfeld ein­set­zen? Viel­leicht ruft eine Jugend­grup­pe ein Online-The­men­buch zur Viel­falt in ihrem Dorf ins Leben, in das klei­ne Bei­trä­ge geschrie­ben wer­den, was die Mit­glie­der alles so entdecken.

Ein­sen­de­schluss Ende Oktober

Die Teil­neh­mer kön­nen ihre Pro­jek­te bis spä­te­stens Okto­ber 2021 durch­füh­ren und die Doku­men­ta­ti­on ihrer Bei­trä­ge zen­tral auf der Web­site www​.viel​falts​ma​cher​.de ein­rei­chen. Die Jury des Kreis­ver­ban­des prä­miert dar­aus die besten Bei­trä­ge und schickt die­se in die Ent­schei­dung um die Viel­falts­mei­ster­schaft der Bezirks­ver­bän­de. Par­al­lel dazu wer­den jeweils die Gewin­ner des Jugend­wett­be­werbs gekürt. Die Gewin­ner der Bezir­ke gehen dann in das Fina­le um die Viel­falts­mei­ster­schaft des Lan­des­ver­ban­des. Danach bleibt es span­nend bis zum Sep­tem­ber 2022. Dann wird das Geheim­nis gelüf­tet, wer das Ren­nen um den oder die baye­ri­schen Viel­falts­mei­ster gemacht hat. Der erste Platz ist mit immer­hin 5.000 EUR dotiert.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es unter: www​.viel​falts​ma​cher​.de