Nun ist es soweit: AGIL Bam­berg lädt Sie herz­lich ein zu einer offe­nen Live­stream-Füh­rung durch das Levi Strauss Muse­um am Sonn­tag, den 07.02.2021 um 17 Uhr. Wir haben lan­ge geprobt, um Ihnen das Muse­um und den Erfin­der der Jeans in unse­rem Stream näher zu bringen.

Levi-Strauss-Muse­um Buttenheim

In die­ser schwie­ri­gen Zeit bie­tet die vir­tu­el­le Füh­rung eine Alter­na­ti­ve zum rea­len Muse­ums­be­such. Ein Muse­ums­päd­ago­ge (Jost Loh­mann) ist vor Ort und besucht in Echt­zeit zusam­men mit Ihnen das Muse­um. Die Tour ist live, im Chat oder im Anschluss beant­wor­tet Frau Dr. Tan­ja Rop­pelt ger­ne Ihre Fra­gen. Alles was Sie brau­chen, ist ein PC oder ein mobi­les End­ge­rät und einen Internetzugang!

Wir freu­en uns, wenn Sie dabei sind! Bit­te geben Sie uns kurz per Mail Nach­richt, wenn Sie teil­neh­men möch­ten, danke!

Die Füh­rung beginnt pünkt­lich um 17:00 Uhr, in den War­te­raum kön­nen Sie schon ab 16:30 Uhr eintreten.

Für Grup­pen und Schul­klas­sen ist die Füh­rung jeder­zeit unter https://​www​.agil​-bam​berg​.de/​v​e​r​w​o​b​e​n​l​e​v​i​s​t​r​a​u​s​s​L​.​php buchbar.

Anbei der Link: