Erfreu­li­che Zwi­schen­bi­lanz – Vier von zwölf Hei­men voll­stän­dig geimpft

In vier von den ins­ge­samt zwölf Alten- und Pfle­ge­hei­men im Land­kreis Kulm­bach sind sowohl Erst‑, als auch Zweit­imp­fung abge­schlos­sen. Die Bewoh­ner wei­te­rer sechs Hei­me erhiel­ten die erste Imp­fung und wer­den bis Ende näch­ster Woche zum zwei­ten Mal geimpft. Ins­ge­samt erfolg­ten bis jetzt in den Alten- und Pfle­ge­hei­men im Land­kreis Kulm­bach 666 Erst­imp­fun­gen. Das ent­spricht einer Impf­quo­te von knapp 70%. Die Zahl der durch­ge­führ­ten Zweit­imp­fun­gen beläuft sich auf 283.

Wie bekannt war in drei Hei­men im Land­kreis zum Teil mas­si­ves Aus­bruchs­ge­sche­hen zu ver­zeich­nen. Eine Imp­fung wäh­rend die­ser Pha­se war nicht mög­lich. Nach­dem sich die Lage zwi­schen­zeit­lich sta­bi­li­siert hat, konn­te auch in die­sen Häu­sern mit dem Imp­fen begon­nen wer­den. In einem Heim sind die Bewoh­ner bereits erst­ge­impft. Noch in die­ser Woche wer­den auch die letz­ten bei­den Ein­rich­tun­gen von einem mobi­len Impf­team auf­ge­sucht und die Erst­imp­fun­gen star­ten. Damit wird die Vor­ga­be, dass bis spä­te­stens Mit­te Febru­ar in allen Alten- und Pfle­ge­hei­men zumin­dest die Erst­imp­fung durch­ge­führt sein soll mehr als erfüllt. Dabei gilt aller­dings, dass Per­so­nen, die eine labor­dia­gno­stisch gesi­cher­te Infek­ti­on mit SARS-CoV‑2 durch­ge­macht haben, nach den aktu­el­len Vor­ga­ben der Stän­di­gen Impf­kom­mis­si­on im Regel­fall erst etwa sechs Mona­te nach Gene­sung geimpft wer­den sollen.

Inner­halb der Senio­ren­hei­me erfolg­te kei­ne Prio­ri­sie­rung. Eine Imp­fung in einer Alten- und Pfle­ge­ein­rich­tung benö­tigt einen auf­wän­di­gen Vor­lauf. So müs­sen ins­be­son­de­re von allen Impf­wil­li­gen bzw. deren Ange­hö­ri­gen / Betreu­ern die not­wen­di­ge Ein­ver­ständ­nis­er­klä­rung ein­ge­holt wer­den. Immer dann, wenn alle Unter­la­gen der Heim­be­woh­ner voll­stän­dig vor­la­gen, wur­den die mobi­len Teams und der jeweils vor­han­de­ne Impf­stoff ent­spre­chend ein­ge­plant. Hier gilt den Ver­ant­wort­li­chen der Ein­rich­tun­gen ein Dan­ke­schön, für die gute Zusammenarbeit.