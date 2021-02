Die Uni­ver­si­tät Bay­reuth ist eine der erfolg­reich­sten jun­gen Uni­ver­si­tä­ten in Deutsch­land. Inter­dis­zi­pli­nä­res For­schen und Leh­ren ist Haupt­merk­mal der 160 Bay­reu­ther Stu­di­en­gän­ge an sie­ben Fakul­tä­ten in den Natur- und Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten, Rechts- und Wirt­schafts­wis­sen­schaf­ten, sowie den Sprach‑, Lite­ra­tur- und Kul­tur­wis­sen­schaf­ten. Davon kön­nen sich Stu­di­en­in­ter­es­sier­te, Eltern und Lehrer*innen am Sams­tag, 6. Febru­ar 2021, sel­ber über­zeu­gen. Bei die­sem vir­tu­el­len Hoch­schul­in­for­ma­ti­ons­tag lie­fern Live-Ver­an­stal­tun­gen und Vide­os einen gan­zen Tag lang Infor­ma­tio­nen über das brei­te Stu­di­en­an­ge­bot der Uni­ver­si­tät Bayreuth.

Datum/​Zeit/​Link: 06.02.2021, ab 10 Uhr, unter: www​.hit​.uni​-bay​reuth​.de

Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich – online via Zoom, gebührenfrei!

Die Ver­an­stal­tung beginnt um 10.00 Uhr mit wich­ti­gen Basis­in­for­ma­tio­nen der Zen­tra­len Stu­di­en­be­ra­tung zum Stu­di­um an der Uni Bay­reuth. Im Anschluss bie­ten zahl­rei­che Fach­be­rei­che Ein­blicke in ihre Stu­di­en­in­hal­te. Ver­schie­de­ne Stu­di­en­gän­ge wer­den in Live-Kon­fe­ren­zen vor­ge­stellt, außer­dem wer­den Pro­be­vor­le­sun­gen über­tra­gen. Chats bie­ten die Mög­lich­keit zum direk­ten Kon­takt mit den Expert*innen und Berater*innen der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. Außer­dem wer­den Stu­die­ren­de von ihren Erfah­run­gen an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth berichten.

Auch inter­na­tio­na­le Aspek­te kom­men nicht zu kurz: Für aus­län­di­sche Stu­di­en­in­ter­es­sier­te gibt es eine eige­ne Fra­ge­run­de. Zusätz­lich wird ein Video­clip zum Aus­lands­stu­di­um abruf­bar sein.

Wäh­rend des gesam­ten Tages beant­wor­ten die Mit­ar­bei­te­rin­nen der Zen­tra­len Stu­di­en­be­ra­tung in einem digi­ta­len Info-Point indi­vi­du­el­le Fra­gen rund ums Stu­di­um in Bayreuth.

Die Zen­tra­le Stu­di­en­be­ra­tung sowie die Fach­stu­di­en­be­ra­tun­gen aller Stu­di­en­gän­ge kön­nen auch außer­halb des Hoch­schul­in­for­ma­ti­ons­ta­ges ange­fragt werden:

Kon­takt: Zen­tra­le Stu­di­en­be­ra­tung der Uni­ver­si­tät Bay­reuth; Tele­fon: +49 (0) 921 / 55–4433; E‑Mail: studienberatung@​uni-​bayreuth.​de; www​.stu​di​en​be​ra​tung​.uni​-bay​reuth​.de