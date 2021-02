Seit nun­mehr drei Genera­tio­nen steht Her­tel Möbel in Bay­reuth Gesees für Tra­di­ti­on. Tra­di­ti­on wird im Fami­li­en­un­ter­neh­men nicht nur groß geschrie­ben, son­dern auch gelebt. Dies gilt nicht nur im Bezug auf die Kun­den. Auch in Sachen Spon­so­ring bei medi bay­reuth führt man die jah­re­lan­ge Tra­di­ti­on fort und ver­län­gert die Zusam­men­ar­beit mit den HEROES OF TOMOR­ROW um eine wei­te­re Saison.

Das sagt Ste­fan Her­tel (Geschäfts­füh­rer Her­tel Möbel):

„Wir unter­stüt­zen den Bay­reu­ther Bas­ket­ball schon sehr lan­ge und blei­ben natür­lich auch in die­ser wahr­lich nicht ein­fa­chen Zeit dabei. Die Lie­be zum Sport und die Ver­bun­den­heit zur Regi­on sind für uns die ent­schei­dend­sten Wer­te, war­um wir auch wei­ter­hin die HEROES OF TOMOR­ROW unter­stüt­zen. Natür­lich ist es sehr scha­de, dass wir die Spie­le im Augen­blick nicht live vor Ort in der Ober­fran­ken­hal­le mit­ver­fol­gen kön­nen, aber wir wer­den unser Bestes tun, dass wir eben dies in Zukunft wie­der tun und unser Team dann auch wie­der laut­stark anfeu­ern können.”

Das sagt Johan­nes Feu­er­pfeil (Geschäfts­füh­rer medi bay­reuth Basketball):

„Her­tel Möbel zeich­net sich nun schon seit vie­len Jah­ren als treu­er Part­ner von medi bay­reuth aus. Besten Dank an Ste­fan Her­tel, denn vor allem in den aktu­ell sehr dyna­mi­schen und unge­wis­sen Zei­ten ist es für uns enorm wich­tig, Part­ner wie Her­tel Möbel an unse­rer Sei­te zu wis­sen. Die­se Sta­bi­li­tät hilft uns sehr wei­ter und daher freue ich mich umso mehr, dass Her­tel Möbel auch in der Sai­son 2020/2021 als Busi­ness Hero von medi bay­reuth mit an Bord ist.“

Zum Unter­neh­men:

Als Fami­li­en­un­ter­neh­men in drit­ter Genera­ti­on ist Her­tel Möbel beson­ders stolz auf eine ver­trau­ens­vol­le, lang­fri­sti­ge Zusam­men­ar­beit mit sei­nen Mit­ar­bei­tern. Mehr als die Hälf­te der Beschäf­tig­ten sind län­ger als 10 Jah­re, vie­le 20, 30 und manch einer fast 40 Jah­re im Unter­neh­men. Die­se Treue setzt man auch auf Kun­den­sei­te fort, denn über 90 % der Kun­den sind Stamm­kun­den, die immer wie­der ger­ne nach Bay­reuth Gesees kom­men. Jeder Ein­zel­ne der rund 130 Mit­ar­bei­ter gro­ßen HER­TEL-Fami­lie ist Garant für den kon­ti­nu­ier­li­chen Geschäfts­er­folg und einen nach wie vor ste­tig wach­sen­den Kundenstamm.

Übri­gens! Auch wenn das Ein­rich­tungs­haus aktu­ell lei­der geschlos­sen blei­ben muss, kön­nen über den Online­shop unter www​.her​tel​-moebel​.de Möbel- und Ein­rich­tungs­wün­sche erfüllt werden.