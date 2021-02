Auf­grund von Kanal­ar­bei­ten müs­sen die Bus­se der Linie 904 (Hall­stadt Ost) am Don­ners­tag und Frei­tag, 4. und 5. Febru­ar, umge­lei­tet wer­den. Die Hal­te­stel­len „Lands­knecht­str.“ und „Hall­stadt Mit­te“ kön­nen sowohl stadt­aus­wärts als auch –ein­wärts nicht bedient wer­den. Die Hal­te­stel­len „Königs­müh­le“ und „Königs­hof­str.“ wer­den nur stadt­aus­wärts bedient. Für die Hal­te­stel­le „Lands­knecht­str.“ wird eine Ersatz­hal­te­stel­le ein­ge­rich­tet. Sie befin­det sich direkt in der Lands­knecht­stra­ße auf Höhe der Haus­num­mer 8. Für die Hal­te­stel­le „Königs­hof­str.“ wird stadt­ein­wärts eben­falls in der Lands­knecht­stra­ße eine Ersatz­hal­te­stel­le auf Höhe des Fried­ho­fes aufgestellt.

STWB Stadt­wer­ke Bam­berg GmbH