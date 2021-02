Bam­berg. Erz­bi­schof Lud­wig Schick fei­ert am Don­ners­tag, 11. Febru­ar 2021, um 19 Uhr im Bam­ber­ger Dom einen Got­tes­dienst zum Welt­tag der Kran­ken. Die Teil­nah­me ist für die Gläu­bi­gen unter den aktu­ell gel­ten­den Coro­na-Bedin­gun­gen (Abstand, FFP2-Mas­ke etc.) mög­lich. Der Got­tes­dienst wird zudem im Live­stream auf www​.you​tube​.com/​e​r​z​b​i​s​t​u​m​b​a​m​b​erg über­tra­gen. Der Welt­tag der Kran­ken wird jähr­lich am 11. Febru­ar, dem Gedenk­tag Unse­rer Lie­ben Frau in Lour­des, begangen.