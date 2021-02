Lie­be Unter­neh­mer Ebermannstadts,

beson­ders wegen des anhal­ten­den Lock­downs ist es wich­tig, in Kon­takt zu blei­ben und sich aus­zu­tau­schen. Daher laden die Stadt Eber­mann­stadt, das Zen­t­ren­ma­nage­ment und die Wer­be­ge­mein­schaft herz­lich zum 17. (digi­ta­len) Unter­neh­mer­stamm­tisch am Don­ners­tag, den 11. Febru­ar 2021, um 17 Uhr via Zoom ein.

Was steht auf der Agenda?

Kur­zer Rück­blick zu lau­fen­den Aktio­nen wie „Call & Collect“ mit Feed­back der Teilnehmer

Aktu­el­le Her­aus­for­de­run­gen des Lock­downs: Hier­für wird auch die erste Bür­ger­mei­ste­rin, Frau Chri­stia­ne Mey­er, mit offe­nem Ohr anwe­send sein

Vor­ha­ben für 2021: wir prä­sen­tie­ren gemein­sa­me Aktio­nen wie u.a. die Wie­der­eröff­nung nach dem Lock­down und stim­men kon­kre­te Schrit­te ab

Wir bit­ten um Vor­anmel­dung per Mail bis zum 10. Febru­ar 2021 beim Zen­t­ren­ma­nage­ment (kontakt@​zentrenmanagement-​ebs.​de).

Nach Erhalt der Anmel­dung las­sen wir Ihnen den Zoom-Link zukom­men. Wir freu­en uns über eine rege Teil­nah­me und den Aus­tausch mit Ihnen.

Vie­len Dank im Voraus!

Herz­li­che Grüße

Anni­ka Stintzing

Zen­t­ren­ma­na­ge­rin