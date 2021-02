Sowohl am Sams­tag als auch am Sonn­tag (06.02. & 07.02) besteht die Mög­lich­keit, sich in der Zeit von 13:00 bis 14:00 Uhr testen zu las­sen. Die PCR-Tests sind kosten­los und ste­hen allen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern zur Ver­fü­gung, ins­be­son­de­re den­je­ni­gen, die berufs­be­dingt Kon­takt zu ande­ren Men­schen haben.

Bit­te nut­zen Sie das Ange­bot und las­sen sich testen, auch wenn sie nur leich­te oder auch gar kei­ne Sym­pto­me haben.

Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Wich­tig ist, dass die­je­ni­gen, die einen Test vor­neh­men las­sen möch­ten, ihre Kran­ken­kas­sen­kar­te mit­brin­gen. Die Zufahrt zur Test­stel­le erfolgt über die Hans-Högn-Stra­ße zum Volks­fest­platz. Hier wer­den die Fahr­zeu­ge dann zur Abstrich­stel­le weitergeleitet.

Bit­te beach­ten Sie:

An der Test­sta­ti­on an der Hofer Frei­heits­hal­le wer­den grund­sätz­lich PCR-Tests durchgeführt.

Wer einen Schnell­test machen möch­te, kann ab mor­gen das Ange­bot unse­rer vier Schnell­test-Sta­tio­nen in Münch­berg, Nai­la, Ober­kotzau und Rehau nutzen.

Infor­ma­tio­nen zu den Schnell­test-Sta­tio­nen fin­den Sie unter https://​www​.land​kreis​-hof​.de/​s​c​h​n​e​l​l​t​e​s​t​-​s​t​a​t​i​o​n​e​n​-​e​r​o​e​f​f​n​e​n​-​i​n​-​n​a​i​l​a​-​m​u​e​n​c​h​b​e​r​g​-​o​b​e​r​k​o​t​z​a​u​-​u​n​d​-​r​e​h​au/