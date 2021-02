Das Impf­zen­trum in Forch­heim ist ab sofort bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 19.02.2021, nur über eine Umlei­tung erreichbar.

Auf Grund eines Was­ser­rohr­bruchs in der Hein­rich-Sol­d­an-Stra­ße wur­de die Stra­ße kom­plett unter­spült und muss aktu­ell saniert wer­den. Wegen die­ser Stra­ßen­sper­rung ist das Impf­zen­trum im ehe­ma­li­gen Don Bos­co-Jugend­heim nicht wie gewohnt von der Bay­reu­ther Stra­ße aus über die Hein­rich-Sol­d­an-Stra­ße erreichbar.

Eine Umlei­tung ist aus­ge­schil­dert und erfolgt von der Bay­reu­ther Stra­ße aus kom­mend über die Ber­li­ner Stra­ße (Ein­fahrt gegen­über von der Tank­stel­le), am Ende der Ber­li­ner Stra­ße links in die Hein­rich-Sol­d­an-Stra­ße und nach der Kir­che rechts in die Don-Bosco-Straße.