Die Kult-Sen­dung aus Veits­höch­heim am 5. Febru­ar im BR Fernsehen

Die dies­jäh­ri­ge „Fast­nacht in Fran­ken“ wird anders als gewohnt – für die Künst­le­rin­nen und Künst­ler, die Macher und alle Betei­lig­ten hin­ter den Kulis­sen, aber auch für die Zuschaue­rin­nen und Zuschau­er zuhau­se an den Bild­schir­men. Doch eines ist wie immer: Mit Enga­ge­ment, Krea­ti­vi­tät und Humor aller Betei­lig­ten soll die „Fast­nacht in Fran­ken“, der Höhe­punkt der frän­ki­schen Fast­nachts­sen­dun­gen, das Publi­kum auch in die­sem Jahr mit hoch­ka­rä­ti­gen Büt­ten­re­den, Tanz, Kla­mauk und Musik vom Fein­sten unter­hal­ten. Die Sen­dung, die in bewähr­ter Koope­ra­ti­on des BR-Stu­di­os Fran­ken mit dem Fast­nacht-Ver­band Fran­ken ent­steht, wur­de in den Main­fran­ken­sä­len auf­ge­zeich­net. Das BR Fern­se­hen prä­sen­tiert die Sen­dung am Frei­tag, 5. Febru­ar 2021, ab 20.15 Uhr.

Die frän­ki­sche Fast­nacht lässt sich auch in Coro­na­zei­ten nicht unter­krie­gen. Das BR Fern­se­hen prä­sen­tiert gemein­sam mit dem Fast­nacht-Ver­band Fran­ken ein Pro­gramm, das mit geball­ter Spiel­lau­ne und Humor­kraft der Künst­ler dem Virus Paro­li bie­tet. Alle Fast­nacht-Stars, dar­un­ter der Dreggs­agg aus der Rhön, Michl Mül­ler, der Bauch­red­ner Seba­sti­an Reich mit Nil­pferd­da­me Aman­da, das Komö­di­an­ten-Duo Vol­ker Heiß­mann & Mar­tin Ras­sau und Büt­ten­red­ner Peter Kuhn haben sich für die­se Sen­dung etwas Beson­de­res ein­fal­len las­sen: Die sonst gewohn­te klas­si­sche Prunk­sit­zung mit Elfer­rat und Publi­kum im Saal star­tet dies­mal mit einem ideen­rei­chen Kam­mer­spiel mit schlag­fer­ti­gen Vor­trä­gen, Sket­chen und aller­lei Über­ra­schun­gen. Die­ses mün­det in eine Fast­nachts-Sit­zung, in der die Künst­le­rin­nen und Künst­ler mit tra­di­tio­nel­len Büt­ten­re­den und kaba­ret­ti­sti­schen Bei­trä­gen begeistern.

Fast­nacht in Fran­ken“ wur­de die­ses Jahr zeit­nah zur Aus­strah­lung, von 25. bis 30. Janu­ar, auf­ge­zeich­net. So wird ver­sucht, die Bei­trä­ge der Künst­ler auch in die­sem Jahr so aktu­ell wie mög­lich zu hal­ten. Zugleich wur­de durch die Ver­tei­lung der Auf­zeich­nung auf meh­re­re Tage den coro­nabe­ding­ten Hygie­ne­auf­la­gen Rech­nung getra­gen. Regel­mä­ßi­ge Testun­gen durch das Insti­tut für Hygie­ne und Mikro­bio­lo­gie der Uni­ver­si­tät Würz­burg sorg­ten dafür, dass die Auf­zeich­nung rei­bungs­los ablief. Bis zum Aus­strah­lungs­tag wird jedoch ein klei­nes Pro­duk­ti­ons­fen­ster offen­ge­hal­ten, um auf aktu­el­le Gescheh­nis­se reagie­ren zu kön­nen. Die Main­fran­ken­sä­le in Veits­höch­heim bie­ten wie gewohnt die Kulis­se der Sen­dung. Die direk­te Inter­ak­ti­on mit den Gästen im Saal ist zwar in die­sem Jahr nicht mög­lich, doch die Pro­mi­nenz kann sich den­noch auf den ein oder ande­ren Sei­ten­hieb gefasst machen.

Die „Fast­nacht in Fran­ken“ wird seit 1987 als Live-Sen­dung aus­ge­strahlt und ist im BR Fern­se­hen seit den 1990er-Jah­ren die erfolg­reich­ste Sen­dung über­haupt. Im ersten Jahr kam „Fast­nacht in Fran­ken“ noch aus dem ober­frän­ki­schen Lich­ten­fels, seit 1988 fin­det sie in den Main­fran­ken­sä­len in Veits­höch­heim statt.

Die Künst­ler der „Fast­nacht in Fran­ken“ 2021 im Überblick:

Mode­ra­tor und Stim­men­imi­ta­tor Bernd Hän­del aus Nürn­berg (Mit­tel­fran­ken)

Pavel Sandorf Bandleader aus Schwarzenbruck (Landkreis Nürnberger Land)

Die Dorfrocker aus Kirchaich (Lkr. Haßberge, Unterfranken)

Volker Heißmann und Martin Rassau aus Fürth (Mittelfranken)

Gerlinde Heßler aus Karlstadt (Lkr. Main-Spessart, Unterfranken)

Klaus Karl-Kraus aus Erlangen (Mittelfranken)

Peter Kuhn aus Schweinfurt (Unterfranken)

Michl Müller aus Bad Kissingen (Unterfranken)

Norbert Neugirg aus Windischeschenbach (Lkr. Neustadt an der Waldnaab, Oberpfalz)

Ines Procter aus Erlabrunn (Lkr. Würzburg, Unterfranken)

Sebastian Reich aus Würzburg (Unterfranken)

Oti Schmelzer aus Oberschwappach (Lkr. Haßberge, Unterfranken)

Oliver Tissot aus Nürnberg (Mittelfranken)

Viva Voce aus Ansbach (Mittelfranken)

Matthias Walz aus Karlstadt (Lkr. Main-Spessart, Unterfranken)

Gardetänzerinnen Celine Zerrahn und Martina Salomon vom Karneval-Club Röttenbach „Die Besenbinder" e. V. (Lkr. Erlangen-Höchstadt, Mittelfranken)
Trainerin: Ivonne Gedigk

Trai­ne­rin: Ivon­ne Gedigk

Tanzmariechен Lorena Ruthardt von der Knoblauchsländer Karnevalsgesellschaft Buchnesia 1954 e. V. aus Nürnberg (Mittelfranken) Trainerin Mariana Runft

Tanz-Sport-Garde Veitshöchheim e. V. (Lkr. Würzburg, Unterfranken)
Trainerin Sylvia Schraut

Trai­ne­rin Syl­via Schraut

Die Sen­de­ter­mi­ne:

Fast­nacht in Fran­ken aus den Main­fran­ken­sä­len in Veitshöchheim

BR Fern­se­hen: Frei­tag, 5. Febru­ar 2021, 20.15 bis ca. 23.30 Uhr

WH: Sams­tag, 6. Febru­ar 2021, 20.15 bis ca. 23.30 Uhr

WH: Faschings­diens­tag, 16. Febru­ar 2021, 14.00 bis 17.15 Uhr

BR Media­thek: Nach der Aus­strah­lung, 12 Mona­te unter br​.de/​m​e​d​i​a​t​hek

„Fast­nacht in Fran­ken“ – online auf allen Kanälen:

Die „Fast­nacht in Fran­ken“ wird per Stream auch in der BR Media­thek gezeigt. Auf den Kanä­len von „BR Fran­ken“ sowie der „Fast­nacht in Fran­ken“ auf Face­book und Insta­gram wer­den bereits jetzt Ein­blicke hin­ter die Kulis­sen gewährt. Unter dem Mot­to „Ganz Fran­ken tanzt“ hat der BR gemein­sam mit dem Fast­nacht-Ver­band Fran­ken einen Auf­ruf gestar­tet: Alle Tanz­in­ter­es­sier­ten sind ein­ge­la­den, eine eigens hier­für ent­wickel­te Cho­reo­gra­fie nach­zu­tan­zen, sich selbst dabei zu fil­men und das Video dem BR zu sen­den. Aus allen Ein­sen­dun­gen soll die „größ­te digi­ta­le Gar­de Deutsch­lands“ ent­ste­hen, da tat­säch­li­che Gar­de-Tän­ze in Coro­na-Zei­ten undenk­bar sind.

Alle Infor­ma­tio­nen zum Tanz fin­den Sie unter br​.de/​f​a​s​t​n​a​cht.

Auch wäh­rend der Sen­dung fin­den die Zuschau­er auf Face­book, Insta­gram und Twit­ter ganz aktu­ell Sen­dungs­aus­schnit­te, Zitat­tafeln und Back­stage-Bil­der der Auf­trit­te zum Tei­len, Liken und Ver­lin­ken. Über Telet­wit­ter (BR Text: Tafel 888) kön­nen auf Wunsch Zuschau­er­kom­men­ta­re zur lau­fen­den Sen­dung ein­ge­blen­det werden.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter br​.de/​f​a​s​t​n​a​cht

Die Sen­dung wird auch in die­sem Jahr wie­der mit einer Audi­o­de­skrip­ti­on für Seh­be­hin­der­te ausgestrahlt.