„Come tog­e­ther“ – Aus­tausch und Infor­ma­tio­nen für Schwangere

Im Rah­men des HeLB Pro­jekts bie­tet die Schwan­ger­schafts­be­ra­tungs­stel­le donum vitae Bam­berg ein digi­ta­les Tref­fen für schwan­ge­re Frau­en an. Neben wich­ti­gen Infor­ma­tio­nen rund um die Schwan­ger­schaft gibt es an die­sem Ter­min die Mög­lich­keit ande­re Schwan­ge­re aus der Umge­bung ken­nen­zu­ler­nen und sich aus­zu­tau­schen. Der erste Ter­min ist am Mitt­woch, 10. Febru­ar 2021 um 18:30 Uhr für Frau­en aus Stadt und Land­kreis Forch­heim. Der Ter­min am Don­ners­tag, 18.02.2021 um 18:30 Uhr rich­tet sich an Frau­en aus Stadt und Land­kreis Bam­berg. Die Ver­an­stal­tung wird mit einer Video-Platt­form online ange­bo­ten, daher ist eine sta­bi­le Inter­net­ver­bin­dung und ein inter­net­fä­hi­ges End­ge­rät not­wen­dig (Tablet, Lap­top, Smart­pho­ne, PC mit Web­cam). Die Ver­an­stal­tung ist kosten­frei. Anmel­dung und wei­te­re Infos: mayer@​donumvitae.​org