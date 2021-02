Poli­zei­be­richt Frän­ki­sche Schweiz vom 21.01.2021

Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Laden­dieb­stäh­le BAM­BERG. Am Mitt­woch­früh wur­de in einem Geschäft in der Hall­stadter Stra­ße eine 49-jäh­ri­ge Frau beim Dieb­stahl von…