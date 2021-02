Lei­der kann die VHS im Land­kreis vor­erst kei­ne Prä­senz­kur­se anbie­ten, aber immer mehr Kurs­lei­te­rin­nen und Kurs­lei­ter stei­gen der­zeit um auf Online-Kurs­for­ma­te. Jede Woche kom­men neue Kur­se hin­zu – neben Vor­trä­gen aus den unter­schied­lich­sten Wis­sens­ge­bie­ten wer­den auch Work­shops in der beruf­li­chen Bil­dung, in Spra­chen, aber auch Foto­gra­fie und Psy­cho­lo­gie ange­bo­ten. Stän­dig wach­sen­der Reso­nanz erfreu­en sich auch Gesund­heits-Kur­se in den Berei­chen Yoga, Fit­ness, Pila­tes, Zum­ba oder Body-Workout.

Die Pla­nun­gen für das Früh­jahrs-/Som­mer­se­me­ster 2021 lau­fen aktu­ell auf Hoch­tou­ren. Das Pro­gramm wird am 22. März erschei­nen, und falls es die Coro­na-Lage zulässt, sol­len die Kur­se nach den Oster­fe­ri­en Mit­te April wie­der in Prä­senz starten.

Mehr als 50 Online­kur­se sind momen­tan auf der Home­page buch­bar, hier eine klei­ne Auswahl:

„Schön­heit der Tie­re – Evo­lu­ti­on bio­lo­gi­scher Ästhetik“

Vor­trag von Nobel­preis­trä­ge­rin Chri­stia­ne Nüsslein-Volhard

Don­ners­tag, 4. Febru­ar, 19:30 Uhr, ohne Gebühr

Online-Kurs: Body-Work­out

ab Diens­tag, 16. Febru­ar, 18:30 Uhr, 8x, 24 €

Online-Kurs: Yoga

ab Don­ners­tag, 18. Febru­ar, 18:30 Uhr, 5x, 15 €

Cy Twom­bly live im Muse­um Brandhorst

Don­ners­tag, 18. Febru­ar, 19:30 Uhr, ohne Gebühr

Semi­nar „End­lich wie­der gut schlafen!“

mit Schlaf­for­scher Albrecht Vorster

ab Diens­tag, 23. Febru­ar, 19:30 Uhr, 4x, 38 €

Finanz­buch­füh­rung 1 – Xpert Busi­ness Webinar

ab Diens­tag, 2. März, 20x, 250 €

Ita­lie­nisch kompakt

Sams­tag, 6. März, 1x, 30,80 €

Alle Kur­se und wei­te­re Infos unter:

www​.vhs​-bam​berg​-land​.de

Das vhs-Büro ist der­zeit tele­fo­nisch und per E‑Mail zu erreichen:

Tel. 0951 85760

info@​vhs-​bamberg-​land.​de