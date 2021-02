Con­trol­ling, Bilan­zie­rung, Finanz­buch­füh­rung, Betrieb­li­che Steu­er­pra­xis, Lohn und Gehalt – Xpert Busi­ness (XB) ist das bun­des­wei­te System für kauf­män­ni­sche und betriebs­wirt­schaft­li­che Wei­ter­bil­dung der Volks­hoch­schu­len. Kom­bi­na­tio­nen aus 23 Kurs­mo­du­len ermög­li­chen unter ande­rem die Abschlüs­se Geprüf­te Fach­kraft (XB), Finanzbuchhalter/​in (XB) und Manager/​in Betriebs­wirt­schaft (XB). Start aller Online-Kur­se ist am Diens­tag, 2. März, um 18.30 Uhr.

Es gibt eine Durch­füh­rungs­ga­ran­tie, da Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer aus ganz Deutsch­land zu Online-Kur­sen zusam­men­ge­fasst wer­den. Gelernt wird an zwei Aben­den in der Woche (Di und Do, von 18.30 – 20.30 Uhr) am eige­nen PC. Die Prü­fung fin­det in Bam­berg statt. Sämt­li­che Kur­se star­ten am 2. März. Die Kurs-Über­sicht gibt es auf www​.vhs​-bam​berg​.de unter „Beruf/On­line-Ange­bo­te“ oder mit dem Stich­wort „xpert“ im Suchfeld.