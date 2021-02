Neu­er Web­log infor­miert in leben­di­gen Design über Frei­zeit­mög­lich­kei­ten, hei­mi­sche Pro­duk­te und beson­de­re Orte in der Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain∙Jura

In der Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain∙Jura ist ordent­lich was los – und das wol­len die Ver­ant­wort­li­chen auch zei­gen. Mit dem neu­en Web­log infor­miert die Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain∙Jura ab sofort digi­tal und in leben­di­gem Design über Frei­zeit­mög­lich­kei­ten, hei­mi­sche Pro­duk­te, beson­de­re Orte und die Kelten.

Dabei geht wird über aktu­el­le The­men gespro­chen, es gibt neue­ste Infor­ma­tio­nen, Ein­hei­mi­sche und Exper­ten wer­den vor­ge­stellt. Die Tou­ris­mus­re­gi­on öff­net Türen und führt in unbe­kann­te Ecken – auf unter­halt­sa­me und leben­di­ge Art und Weise.

Der Blog stellt ver­schie­de­ne Kate­go­rien in den Mit­tel­punkt und infor­miert Gäste und Ein­hei­mi­sche über:

Akti­ve Freizeit(möglichkeiten): Egal, ob zu Fuß, mit dem Rad, ent­spannt am See oder sport­lich beim Klet­tern – hier gibt es wert­vol­le Tipps die Regi­on zwi­schen Main und Jura aktiv zu erle­ben. Und dass zu jeder Jahreszeit!

Beson­de­re Orte vol­ler Geschich­te und Geschich­ten. Ein herr­li­cher Aus­sichts­punkt, eine roman­ti­sche Über­nach­tungs­mög­lich­keit oder der Bier­gar­ten an der Ecke – Orte, die Urlaubs­stim­mung garan­tie­ren und die Zeit im Obermain∙Jura unver­gess­lich machen.

Hei­mi­sche Pro­duk­te, „made in Obermain∙Jura“. Vor­ge­stellt wer­den krea­ti­ve Per­so­nen, loka­le Ein­kaufs­mög­lich­kei­ten, aus­ge­fal­le­ne Pro­duk­te und typisch regio­na­le Spe­zia­li­tä­ten – zum Ver­schen­ken oder selbst Genießen.

Die Kel­ten, einst mäch­ti­ges Volk am Ober­main und des­halb auch heu­te all­ge­gen­wär­tig. Egal, ob Gra­bungs­stät­te, Lehr­pfad oder Kel­ten­spiel­platz – das The­ma Kel­ten bewegt und darf natür­lich nicht fehlen.

Um die gesam­te Palet­te an The­men abzu­decken, kom­men ganz unter­schied­li­che Autoren, „Blog­ger“, zu Wort. Sie sam­meln Infor­ma­tio­nen, inter­view­en Men­schen und sind in der Regi­on unter­wegs – immer am Ball und auf der Suche nach neu­en The­men. So bleibt der Blog leben­dig und informativ.

„Win­ter­spaß am Ober­main“, „Ori­en­tie­rungs­hil­fen mit dem Smart­pho­ne“, „Bier­ge­nuss zwi­schen Main und Jura“ oder Frei­zeit­tipps zu Coro­na-Zei­ten – die aktu­el­len The­men sind viel­fäl­tig und span­nend. Abruf­bar sind sie unter www​.blog​.ober​main​-jura​.de