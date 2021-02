Chri­sti­ne Neu­bau­er hat zum 1. Janu­ar 2021 die fach­li­che Geschäfts­füh­rung des Land­schafts­pfle­ge­ver­ban­des Fran­ken­wald, Land­kreis Kro­nach e. V. über­nom­men. Sie tritt damit die Nach­fol­ge von Diet­rich För­ster an, der sich künf­tig ver­stärkt auf die Lei­tung von Natur­schutz­pro­jek­ten der Öko­lo­gi­schen Bil­dungs­stät­te Ober­fran­ken (ÖBO) kon­zen­trie­ren wird.

Chri­sti­ne Neu­bau­er ist lang­jäh­ri­ge Mit­ar­bei­te­rin der ÖBO und ver­fügt über umfang­rei­che Erfah­run­gen im Bereich des Natur­schut­zes und der Land­schafts­pfle­ge. Zuletzt lei­te­te sie unter ande­rem für die ÖBO und den Land­schafts­pfle­ge­ver­band das gemein­sa­me Pro­jekt „Bär­wurz­wie­sen und Feucht­flä­chen im nörd­li­chen Fran­ken­wald“. Auf Grund ihrer bis­he­ri­gen Tätig­keit und der Tat­sa­che, dass die fach­li­che Geschäfts­füh­rung des Land­schafts­pfle­ge­ver­ban­des an die ÖBO über­tra­gen ist, ist ein naht­lo­ser Über­gang der Geschäfts­füh­rung gewährleistet.

Land­rat Klaus Löff­ler gra­tu­liert als Vor­sit­zen­der des Land­schafts­pfle­ge­ver­ban­des Chri­sti­ne Neu­bau­er zu ihrer neu­en Auf­ga­be und wünscht ihr viel Erfolg: „Chri­sti­ne Neu­bau­er ist eine kom­pe­ten­te Ansprech­part­ne­rin in Sachen Land­schafts­pfle­ge und Natur­schutz und wird die Zie­le des Ver­ban­des kon­se­quent wei­ter­ver­fol­gen und umset­zen. Gleich­zei­tig möch­te ich Diet­rich För­ster für sei­ne wert­vol­le Arbeit mit wich­ti­gen Wei­chen­stel­lun­gen in den ver­gan­ge­nen Jah­ren dan­ken.“ Chri­sti­ne Neu­bau­er freut sich über ihre neue Auf­ga­be und bedankt sich vor allem für das ihr ent­ge­gen­ge­brach­te Vertrauen.

Neben der per­so­nel­len Ver­än­de­rung in der Geschäfts­füh­rung erfolg­te auch ein Wech­sel in der Ver­wal­tung des Land­schafts­pfle­ge­ver­ban­des, die beim Land­rats­amt Kro­nach ange­sie­delt ist. Bian­ca Eschen­ba­cher hat die bis­he­ri­gen Auf­ga­ben von Petra Hader­lein über­nom­men, die im Land­rats­amt mit neu­en Auf­ga­ben betraut wurde.

Im Land­schafts­pfle­ge­ver­band Fran­ken­wald sind Ver­tre­ter aus Kom­mu­nal­po­li­tik, Land­wirt­schaft und Natur­schutz orga­ni­siert. Zie­le des Ver­ban­des sind es, bestehen­de Flä­chen mit viel­schich­ti­gen Pfle­ge­maß­nah­men zu erhal­ten und dar­über hin­aus neue, mit­ein­an­der ver­netz­te Lebens­räu­me anzu­le­gen. Erreicht wer­den sol­len die­se Zie­le durch indi­vi­du­ell zuge­schnit­te­ne Kon­zep­te, die den jewei­li­gen Pflan­zen- und Tier­be­stand opti­mal berücksichtigen.

Aktu­ell ist die Geschäfts­stel­le des Land­schafts­pfle­ge­ver­ban­des dabei, ent­spre­chen­de Maß­nah­men­li­sten für die Mit­glieds­ge­mein­den zu erstel­len. Grund­la­ge dafür sind die bis Ende Sep­tem­ber 2020 ein­ge­reich­ten Land­schafts­pfle­ge­maß­nah­men, die von einer beglei­ten­den Arbeits­grup­pe behan­delt wur­den. Nach Beschluss durch den Vor­stand des Ver­ban­des wer­den die­se nun zur Bean­tra­gung der För­der­gel­der vor­be­rei­tet und bei der Regie­rung von Ober­fran­ken ein­ge­reicht. Bereits auf dem Weg befin­det sich der Antrag für Amphi­bi­en­schutz­zäu­ne zum Schutz der Frö­sche und Krö­ten, die nach den Win­ter­mo­na­ten ihre Wan­de­rung zu den Laich­ge­wäs­sern beginnen.

Die Geschäfts­stel­le des Land­schafts­pfle­ge­ver­ban­des befin­det sich in der Klo­ster­stra­ße 13 in Kro­nach. Besu­che sind der­zeit aller­dings nur nach tele­fo­ni­scher Abspra­che mög­lich. Chri­sti­ne Neu­bau­er ist zu errei­chen unter Tele­fon 09261/678–242 (diens­tags und mitt­wochs) oder per E‑Mail: christine.​neubauer@​lra-​kc.​bayern.​de. Die Kon­takt­da­ten von Bian­ca Eschen­ba­cher lau­ten: Tele­fon 09261/678–443 sowie E‑Mail: bianca.​eschenbacher@​lra-​kc.​bayern.​de