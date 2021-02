Akti­on Hasenfrühstück

Das Jahr 2020 und nun auch 2021 brach­te die wohl größ­te Her­aus­for­de­rung für unse­ren und auch alle ande­ren Ver­ei­nen in unse­rer Groß­ge­mein­de. Bei unse­rer Königs­pro­kla­ma­ti­on am 05. Janu­ar 2020 war die Welt noch in Ord­nung. Mit gro­ßer Moti­va­ti­on ging es für uns Schüt­zen in die näch­ste Jah­res­run­de. Wir blick­ten auf das ver­gan­ge­ne Jahr zurück, auf die zahl­rei­chen Akti­vi­tä­ten wie z.B. Ver­eins­fei­ern, kirch­li­chen Anläs­sen, Geburts­tag­fei­ern, Schaf­kopf­ren­nen, Kes­sel­fleisch etc. Und dann kam es, das klei­ne Virus mit den gro­ßen Aus­wir­kun­gen. Coro­na hat alles bestimmt und zwar in eine Richtung:

Ein­schrän­kun­gen und Absagen

Unser tra­di­ti­ons­rei­ches und sozia­les Leben in der Groß­ge­mein­de Herolds­bach liegt am Boden! Aber gera­de zum Früh­lings­be­ginn und an Ostern wol­len wir uns unse­re Stim­mung von die­ser Pan­de­mie nicht ver­mie­sen las­sen. Ein „ Hasen­früh­stück“ gepackt vom Schüt­zen­ver­ein St. Seba­sti­an Thurn soll für gute Lau­ne sor­gen! Wir haben die­ses Paket geschnürt um an Ostern für Sie/​Euch ein biss­chen Son­nen­schein und ein Lächeln an den Früh­stücks­tisch zu zau­bern. Das „Hasen­früh­stücks­pa­ket“ kön­nen Sie für € 19,50 erwer­ben, um unse­ren Ver­ein zu unter­stüt­zen. An Gründonnerstag/​Ostersamstag wer­den wir per­sön­lich die­ses Paket aus­lie­fern. Natür­lich unter den Bestim­mun­gen der gel­ten­den Hygienevorschriften!

Das Paket enthält:1 fri­sches Oster­brot, Bäcke­rei Wer­ner; 1 Fl. Kup­fers Frucht­saft, 1l1 Pri­mel, Blu­men Schlei­cher; 1 Frucht–Secco,0,2l von Rot­käpp­chen; 1 Müs­li-Rie­gel, Bäcke­rei; 4 bun­te Oster­ei­er 1 Glas haus­ge­mach­te HASEN­MAR­ME­LA­DE aus Karotte/​Orange/​Ingwer, 200ml

Bit­te unter­stüt­zen Sie die­se Akti­on, um unse­ren Ver­ein in die­ser schwie­ri­gen Zeit am Leben zu erhalten.Gleichzeitig unter­stüt­zen Sie auch unse­re ört­li­chen Geschäfte.

Bestel­lun­gen wer­den ange­nom­men bis 24. März 2021- ‑limi­tier­te Anzahl–:

1.Vors. Elfrie­de Lin­den­ber­ger, Tel. 09190/1316 oder E‑Mail : elfriede.lindenberger@t‑online.de

2.Vors. Julia Kraus-Weiß, Tel. 0162/3521897 oder E‑Mail: kraus.​jule@​web.​de

Bezah­lung: bar bei Bestel­lung bzw. Auslieferung

Im Namen der Vorstandschaft

Elfrie­de Lin­den­ber­ger, 1.Vorsitzende

Julia Kraus-Weiß, 2. Vorsitzende

Hier der kom­plet­te Fly­er für einen even­tu­el­len Aus­druck oder zur Wei­ter­ver­brei­tung: Hasen­früh­stück Fly­er (PDF, 1MB).

Wei­te­re Infos unter http://​www​.seba​sti​an​-thurn​.de/