Mach Dei­ne Welt ein biss­chen bes­ser – Woche für Woche

Fasten­ak­ti­on 2021 – Online-Abende

5x Diens­tag (ein­zeln besuch­bar) ab 23.02.2021, 19.00 Uhr, ab 02.03.2021 bereits um 18.30 (Aus­tausch Vor­wo­che), 19.00 Uhr neu­es Wochen­the­ma (ca. 1 Stunde)

Die Fasten­ak­ti­on der evan­ge­li­schen Kir­che lau­tet 2021 „Spiel­raum – 7 Wochen ohne Blocka­den“. Wir möch­ten uns die­ser Akti­on anschlie­ßen und in die­ser Zeit aus­pro­bie­ren – in fünf Aben­den mit unter­schied­li­chen The­men­schwer­punk­ten – ob sich der eige­ne CO2-Fuß­ab­druck ver­rin­gern lässt.

Was ist über­haupt der öko­lo­gi­sche Fuß­ab­druck und was hat der mit mir zu tun? Wir star­ten mit die­ser Fra­ge und der Ein­füh­rung in das The­ma und geben am Ende des ersten Abends ein paar „schnel­le Tipps“ zur sofor­ti­gen Umset­zung an die Hand.

Jede Woche gibt es dann einen fach­li­chen Input und die Ein­la­dung, sich selbst ein klei­nes Pro­jekt vor­zu­neh­men. Denn schon Klei­nig­kei­ten kön­nen viel bewirken.

Ab dem zwei­ten Tref­fen besteht bereits ab 18.30 die Mög­lich­keit zum Aus­tausch über die letz­te Woche, bevor ab 19 Uhr der Ein­stieg ins neue The­ma beginnt. So kön­nen Sie auch Ein­zel­ter­mi­ne besuchen.

23.02.2021 Ein­füh­rung:

Auf­takt: Mit 5 schnel­len Schrit­ten zum Einstieg

Wie mache ich die Welt ein biss­chen bes­ser durch Ver­än­de­rung mei­nes Ess­ver­hal­tens? (Nor­bert Heim­beck, Genuss­re­gi­on Oberfranken)

„Just share it“ (Vero­ni­ka Fren­zel, Autorin des Buchs)

Die „grü­ne Mobi­li­tät“ – eine der größ­ten Her­aus­for­de­run­gen der Zukunft (Det­lev Schmidt, Lei­ter der Regio­na­len Ent­wick­lungs­agen­tur im Land­rats­amt Bay­reuth und aus­ge­wie­se­ner Exper­te für Mobi­li­tät im länd­li­chen Raum)

Ein­fach bes­ser leben: Impul­se aus der „grü­nen Enzy­kli­ka“ Lau­da­to si‘ (Hel­mut Hof, Katho­li­sche Erwach­se­nen­bil­dung Forchheim)

Kosten­frei!

Direkt­link zur Ver­an­stal­tung: https://​us02​web​.zoom​.us/​j​/​8​7​0​0​2​7​3​7​8​6​9​?​p​w​d​=​N​z​N​u​S​2​U​x​b​G​1​2​R​0​h​K​e​D​V​j​V​2​F​6​e​W​Z​X​d​z​0​9​#​s​u​c​c​ess

Die Ver­an­stal­tun­gen fin­den gemein­sam mit dem Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werk Ober­fran­ken-Mit­te, den VHS Bay­reuth und Peg­nitz, der Katho­li­schen Erwach­se­nen­bil­dung Forch­heim und der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, Forum1.5, statt.