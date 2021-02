Der Blut­spen­de­ter­min am Diens­tag, den 09 Febru­ar 2021, fin­det nicht wie gewohnt im Rot­kreuz­haus in Bay­reuth in der Hin­den­burg­stra­ße, son­dern auf Grund der der­zei­ti­gen Situa­ti­on in der Turn­hal­le am Roten Main in der Nähe des Hans-Wal­ter-Wild-Sta­di­on in der Johan­nes-Seba­sti­an-Bach-Stra­ße 19, 95448 Bay­reuth von 12 bis 19 Uhr statt.

Um den enga­gier­ten Blut­spen­de­rin­nen und Blut­spen­dern, sowie den Mit­ar­bei­ter und Mitarbeiterinnen/​Helfer und Hel­fe­rin­nen in der der­zei­ti­gen Situa­ti­on eine siche­re Mög­lich­keit der Blut­spen­de zu bie­ten wur­de der Ter­min aus Platz­grün­den in die Turn­hal­le am Roten Main in der Nähe des Hans-Wal­ter-Wild-Sta­di­ons verlegt.

Der Besuch von Blut­spen­der­ter­mi­nen bleibt auch mit den der­zeit gel­ten­den Ein­schrän­kun­gen gestat­tet. Die Blut­spen­der wer­den gebe­ten sich auf War­te­zei­ten bei der Blut­spen­de ein­zu­stel­len. Um die War­te­zei­ten zu ver­kür­zen weit der Blut­spen­de­dienst des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes auf die Mög­lich­kei­ten der Online-Reser­vie­rung (unter: blut​spen​de​dienst​.com/​b​a​y​r​e​u​t​h​_​a​u​s​w​e​i​c​h​l​o​kal) hin.

Erst­spen­der benö­ti­gen für ihre Erst­spen­de und die ord­nungs­ge­mä­ße Regi­stra­tur einen Lichtbildausweis.

In Bay­ern wer­den jeden Tag rund 2.000 Blut­kon­ser­ven benö­tigt und nun beson­ders wäh­rend des aktu­el­len Kata­stro­phen­fal­les muss die Ver­sor­gung mit Blut­kon­ser­ven natür­lich fort­an gewähr­lei­stet sein um auch wei­ter­hin Kran­ke und Ver­let­ze zu ver­sor­gen. Ohne frei­wil­li­ge, enga­gier­te Blut­spen­de­rin­nen und Blut­spen­der ist die­ser Bedarf nicht zu decken. Da es auch in Zukunft wich­tig ist den Bedarf sicher­zu­stel­len, ist es uner­läss­lich neue Erst­spen­der zu gewin­nen und auch zu bin­den. Nur durch die Gewin­nung von Erst­spen­dern kann auch wei­ter­hin der gro­ße Bedarf gedeckt werden.