Video­bot­schaft von Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger auf der städ­ti­schen Web­site unter www​.bay​reuth​.de

In einer Video­bot­schaft stärkt Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH, die der­zeit nur zwi­schen Zuhau­se und Arbeits­stel­le pen­deln dür­fen, den Rücken. „Ihnen, lie­be Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter, gebührt hier­für aller­höch­ster Respekt von uns allen. Sie arbei­ten seit gut einem Jahr am Limit, Sie erle­ben haut­nah, was Coro­na mit vor­mals gesun­den Men­schen macht, Sie set­zen sich täg­lich der Gefahr aus, sich selbst anzu­stecken. Und nun wird Ihnen auch noch die Pend­ler­qua­ran­tä­ne auf­er­legt“, so Ebers­ber­ger. Er bewun­de­re die Mitarbeiter/​innen dafür, mit wel­cher Selbst­ver­ständ­lich­keit sie die­se Stra­pa­zen auf sich neh­men. „Sie tun das aus Pflicht­ge­fühl, aus Soli­da­ri­tät uns allen gegen­über, den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern der Stadt Bayreuth.“

Genau die­se Soli­da­ri­tät wün­sche sich Ebers­ber­ger auch von den Mit­bür­ge­rin­nen und Mit­bür­gern: „Bie­ten Sie den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH Ihre Hil­fe an. Und was mir beson­ders am Her­zen liegt: Begeg­nen Sie die­sen Men­schen und ihren Fami­li­en mit Respekt und Dank­bar­keit! Wir kön­nen die­ses Virus nur gemein­sam besie­gen – da hel­fen kein Aus­gren­zen, kein Ego­is­mus! Wir alle kön­nen die­ses Virus zufäl­lig bekom­men und/​oder unwis­sent­lich wei­ter­tra­gen – und zwar unab­hän­gig davon, wo wir arbeiten!“

An alle Bürger/​innen rich­tet Ebers­ber­ger außer­dem den Appell, durch­zu­hal­ten und die Maß­nah­men, wie Mas­ken­pflicht, Aus­gangs­sper­re und Co., mit­zu­tra­gen. „Wir wol­len alles Mög­li­che unter­neh­men, um schnell wie­der Schu­len, Kitas, Gastro­no­mie, Han­del, Dienst­lei­ster, Kul­tur etc. weit­ge­hend in den Nor­mal­be­trieb über­ge­hen zu las­sen. Hal­ten Sie dafür Abstand, Hygie­ne, mini­mie­ren Sie Kon­tak­te und blei­ben Sie gesund!“

Den direk­ten Link zur Video­bot­schaft fin­den Sie hier: https://​www​.bay​reuth​.de/​o​b​-​s​t​a​e​r​k​t​-​k​l​i​n​i​k​u​m​s​-​m​i​t​a​r​b​e​i​t​e​r​n​-​d​e​n​-​r​u​e​c​k​en/