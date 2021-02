In Bay­reuth wird der Prä­senz­un­ter­richt für Abschluss­klas­sen vor­aus­sicht­lich näch­ste Woche wie­der­be­gin­nen. Vie­le Eltern unse­rer Schü­le­rin­nen und Schü­ler wie auch das Lehr­per­so­nal haben Sor­ge, dass damit das Infek­ti­ons­ge­sche­hen mög­li­cher­wei­se beför­dert wird.

Schnell­tests vor Schul­be­ginn könn­ten hier einen Bei­trag lei­sten, die Beun­ru­hi­gung der Eltern, Schü­le­rin­nen und Schü­ler wie auch das Lehr­per­so­nals zu verringern.

Schnell­tests vor Schul­be­ginn könn­ten zudem einen Bei­trag lei­sten, das Infek­ti­ons­ge­sche­hen zu verlangsamen.

Aus die­sen bei­den Grün­den hat die Frak­ti­on der Bay­reu­ther Gemein­schaft unten­ste­hen­des Schrei­ben an den Ober­bür­ger­mei­ster der Stadt gesandt, damit ein Enga­ge­ment für Schnell­tests zu Beginn des Prä­senz­un­ter­richts für Abschluss­klas­sen erzeugt wird. Dass sol­che Schnell­tests mög­lich sind, zei­gen ver­schie­de­ne Bei­spie­le: Schu­len in Öster­reich, Gym­na­si­en in Jena, Gesamt­be­völ­ke­rung in Tübin­gen oder täg­li­che Schnell­te­stes am Kli­ni­kum Bayreuth.

Begin­nen­der Prä­senz­un­ter­richt an den Bay­reu­ther Schulen

Sehr geehr­ter Herr Oberbürgermeister,

vie­le Eltern unse­rer Schü­le­rin­nen und Schü­ler wie auch die Mit­glie­der der ein­zel­nen Kol­le­gi­en in den Schu­len treibt die Sor­ge um, dass mit Wie­der­be­ginn des Prä­senz­un­ter­richts (Abschluss­klas­sen) eine wei­te­re Ver­brei­tung des Coro­na-Virus Vor­schub gelei­stet wird.

Mög­li­cher­wei­se könn­te ein Schnell­test in den Schu­len vor Unter­richts­be­ginn Abhil­fe zumin­dest was die Sor­gen der Eltern und der Kol­le­gi­en angeht, schaffen.

Ich rege daher an, sich umge­hend dafür ein­zu­set­zen, dass zumin­dest am Tag des wie­der star­ten­den Prä­senz­un­ter­richts bei allen betrof­fe­nen Schü­le­rin­nen und Schü­lern sowie bei den Mit­glie­dern des jewei­li­gen Kol­le­gi­ums ent­spre­chen­de Schnell­tests durch­ge­führt werden.

Ich den­ke, eine sol­che Maß­nah­me kann ein ent­schei­den­der Schritt sein, nicht nur die Sor­ge der Eltern und Leh­rer­kräf­te ein­zu­däm­men, son­dern kann auch ein Bei­trag sein, die wei­te­re Aus­brei­tung des Virus zumin­dest zu verlangsamen.

Vie­len Dank für Ihre Bemühungen.

Ste­phan Mül­ler, Stadt­rat, Fraktionsvorsitzender

Georg Kämpf, Stadtrat