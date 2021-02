Ob klei­ne oder gro­ße, ob ana­lo­ge, hybri­de oder digi­ta­le Pro­jek­te, ob (und das ist in die­sem Jahr anders) mit oder ohne kulturpädagogische:n Kooperationspartner:in – auch 2021 ruft der KS:BAM gemein­sam mit dem Kin­der- und Jugend­buch­ver­lag Magel­lan sowie dem Schul­buch­ver­lag C.C.Buchner Schu­len und Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen dazu auf, sich mit kul­tu­rel­len Bil­dungs­pro­jek­ten für den Magel­lan- und den C.C.Buchner-Preis zu bewer­ben – vor allem, um deren Enga­ge­ment zu wür­di­gen und auch, um die Kul­tu­rel­le Bil­dung gera­de in die­sen Zei­ten nicht aus den Augen zu verlieren.

Für den Magel­lan-Preis bewer­ben kön­nen sich ab sofort alle Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen und Schu­len der Klas­sen 1–4 (Ele­men­tar- und Prim­ar­be­reich, 0–10 Jah­re), für den C.C.Buchner-Preis alle Schu­len der Klas­sen 5–13 (Sekun­dar­be­rei­che I + II, ab 10 Jah­ren) aus Stadt und Land­kreis Bam­berg, die in den Schul­jah­ren 2019/2020 oder 2020/2021 selbst­stän­dig oder mit einer, einem oder meh­re­ren kulturpädagogische:n Kooperationspartner:innen (Kunst- oder Kul­tur­schaf­fen­den-/ver­mit­teln­den/-insti­tu­tio­nen) krea­tiv zusam­men­ge­ar­bei­tet haben – wün­schens­wer­ter­wei­se mit hoher Eigen­be­tei­li­gung der Kin­der und Jugend­li­chen an der Pro­jekt­ge­stal­tung. Dabei kann es sich sowohl um ein­zel­ne Pro­jekt­ta­ge, eine Pro­jekt­wo­che oder einen Pro­jekt­zeit­raum, ein Jah­res­the­ma oder eine dau­er­haf­te Koope­ra­ti­on han­deln. Die Pro­jek­te kön­nen in den unter­schied­li­chen Kul­tur­spar­ten ange­sie­delt sein: Kunst, Musik, Thea­ter und Tanz sind genau­so mög­lich wie Lite­ra­tur, Medi­en oder Geschich­te. Der Krea­ti­vi­tät und Fan­ta­sie sind kei­ne Gren­zen gesetzt.

Über die Preis­ver­ga­be ent­schei­det eine unab­hän­gi­ge, fach­kun­di­ge Jury, die vom KS:BAM beru­fen wird. Die Preis­gel­der in Höhe von ins­ge­samt maxi­mal 4.000 Euro wer­den an meh­re­re Ein­rich­tun­gen in Hin­blick auf Fol­ge­pro­jek­te ver­ge­ben. Die Form der Preis­ver­lei­hung ist abhän­gig von den im Früh­som­mer gel­ten­den Corona-Regeln.

Der Wett­be­werbs­bei­trag kann über ein Bewer­bungs­for­mu­lar ein­ge­reicht wer­den. Die­ses sowie die Aus­schrei­bungs­kar­ten mit wei­te­ren Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf www​.ks​-bam​.de unter dem Menü­punkt Magel­lan-Preis / C.C.Buchner-Preis.

Bewer­bungs­schluss ist der 5. Mai 2021.

Der KS:BAM freut sich auf Bewerbungen!

Ansprech­part­ne­rin ist Anja Hof­mann, Tel. 0951 87–1415, Mail: anja.​hofmann@​stadt.​bamberg.​de