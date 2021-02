Ein­hal­tung von Bio­si­cher­heits­maß­nah­men in einem fest­ge­leg­ten Gebiet zu prä­ven­ti­ven Zwecken

Das Land­rats­amt Kulm­bach erlässt auf Grund von § 6 Abs. 2 der Ver­ord­nung zum Schutz gegen die Geflü­gel­pest (Geflü­gel­pest-Ver­ord­nung) in der Fas­sung der Bekannt­ma­chung vom 15. Okto­ber 2018 (BGBl. I S. 1665), § 4 der Vieh­ver­kehrs­ver­ord­nung (Vieh­Ver­kV) in der Fas­sung der Bekannt­ma­chung vom 31. März 2020 (BGBl. I S. 1170) i.V.m. § 7 Abs. 6 der Geflü­gel­pest-Ver­ord­nung in der Fas­sung der Bekannt­ma­chung vom 15. Okto­ber 2018 (BGBl. I S. 1665), Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Geset­zes über das Lan­des­straf­recht und das Ver­ord­nungs­recht auf dem Gebiet der öffent­li­chen Sicher­heit und Ord­nung (Lan­des­straf- und Ver­ord­nungs­ge­setz – LStVG) in der Fas­sung der Bekannt­ma­chung vom 13. Dezem­ber 1982 (BayRS II S. 241) BayRS 2011–2‑I (Art. 1–62), das zuletzt durch § 2 des Geset­zes vom 27. April 2020 (GVBl. S. 236) geän­dert wor­den ist, und Art. 3 Abs. 2 des Gesund­heits­dienst- und Ver­brau­cher­schutz­ge­setz (GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120–1‑U/G), das zuletzt durch § 1 des Geset­zes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 370) geän­dert wor­den ist folgende

All­ge­mein­ver­fü­gung:

1. Hal­ter von Geflü­gel im Land­kreis Kulm­bach bis ein­schließ­lich 1.000 Stück Geflü­gel haben sicher­zu­stel­len, dass

a) die Ein- und Aus­gän­ge zu den Stäl­len oder die son­sti­gen Stand­or­te des Geflü­gels gegen unbe­fug­ten Zutritt oder unbe­fug­tes Befah­ren gesi­chert sind, die Stäl­le oder die son­sti­gen Stand­or­te des Geflü­gels von betriebs­frem­den Per­so­nen nur mit betriebs­ei­ge­ner Schutz­klei­dung oder Ein­weg­schutz­klei­dung betre­ten wer­den und dass die­se Per­so­nen die Schutz- oder Ein­weg­schutz­klei­dung nach Ver­las­sen des Stal­les oder son­sti­gen Stand­orts des Geflü­gels unver­züg­lich ablegen

b) Schutz­klei­dung nach Gebrauch unver­züg­lich gerei­nigt und des­in­fi­ziert und Ein­weg­schutz­klei­dung nach Gebrauch unver­züg­lich unschäd­lich besei­tigt wird,

c) nach jeder Einstal­lung oder Aus­stal­lung von Geflü­gel die dazu ein­ge­setz­ten Gerät­schaf­ten und der Ver­la­de­platz gerei­nigt und des­in­fi­ziert wer­den und dass nach jeder Aus­stal­lung die frei gewor­de­nen Stäl­le ein­schließ­lich der dort vor­han­de­nen Ein­rich­tun­gen und Gegen­stän­de gerei­nigt und des­in­fi­ziert werden,

d) betriebs­ei­ge­ne Fahr­zeu­ge abwei­chend von § 17 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Vieh­ver­kehrs­ver­ord­nung unmit­tel­bar nach Abschluss eines Geflü­gel­trans­ports auf einem befe­stig­ten Platz gerei­nigt und des­in­fi­ziert werden,

e) Fahr­zeu­ge, Maschi­nen und son­sti­ge Gerät­schaf­ten, die in der Geflü­gel­hal­tung ein­ge­setzt und

aa) in meh­re­ren Stäl­len oder

bb) von meh­re­ren Betrie­ben gemeinsam

benutzt wer­den, jeweils vor der Benut­zung in einem ande­ren Stall oder, in den Fäl­len des Buch­sta­ben b, im abge­ben­den Betrieb vor der Abga­be gerei­nigt und des­in­fi­ziert werden,

f) eine ord­nungs­ge­mä­ße Schad­na­ger­be­kämp­fung durch­ge­führt wird und hier­über Auf­zeich­nun­gen gemacht werden,

g) der Raum, der Behäl­ter oder die son­sti­gen Ein­rich­tun­gen zur Auf­be­wah­rung ver­en­de­ten Geflü­gels nach jeder Abho­lung, min­de­stens jedoch ein­mal im Monat, gerei­nigt und des­in­fi­ziert wird oder werden,

h) eine betriebs­be­rei­te Ein­rich­tung zum Waschen der Hän­de sowie eine Ein­rich­tung zum Wech­seln und Able­gen der Klei­dung und zur Des­in­fek­ti­on der Schu­he vor­ge­hal­ten wird.

2) Aus­stel­lun­gen, Märk­te und Schau­en sowie Ver­an­stal­tun­gen ähn­li­cher Art, bei denen Geflü­gel und gehal­te­ne Vögel ande­rer Arten als Geflü­gel ver­kauft, gehan­delt oder zur Schau gestellt wer­den, sind im Land­kreis Kulm­bach verboten.

3) Für Wild­vö­gel im Sin­ne des § 1 Abs. 2 Nr. 7 Geflü­gel­pest-Ver­ord­nung (hier­un­ter fal­len: Hüh­ner­vö­gel, Gän­se­vö­gel, Greif­vö­gel, Eulen, Regen­pfei­fer­ar­ti­ge, Lap­pen­tau­cher­ar­ti­ge oder Schreit­vö­gel) gilt ein all­ge­mei­nes Füt­te­rungs­ver­bot im gesam­ten Land­kreis Kulmbach.

4) Die sofor­ti­ge Voll­zie­hung der in den Num­mern 1 und 2 des Tenors getrof­fe­nen Rege­lun­gen wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Ver­wal­tungs­ge­richts­ord­nung (VwGO) angeordnet.

5) Die­se All­ge­mein­ver­fü­gung gilt gemäß Art. 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 des Baye­ri­schen Ver­wal­tungs­ver­fah­rens­ge­set­zes – BayV­wVfG – durch Ver­öf­fent­li­chung im Inter­net (www​.land​kreis​-kulm​bach​.de), in Rund­funk und Pres­se am 02.02.2021als bekannt gege­ben. Im Übri­gen wird die All­ge­mein­ver­fü­gung auch im Amts­blatt des Land­krei­ses Kulm­bach am 05.02.2021 veröffentlicht.

Sie tritt am 03.02.2021 in Kraft.