Auf­grund des aktu­el­len Infek­ti­ons­ge­sche­hens und vor dem Hin­ter­grund der auf­ge­tre­te­nen Virus-Vari­an­ten-Fäl­le, haben der Land­kreis und die Stadt Hof beschlos­sen, das Testan­ge­bot in der Regi­on wei­ter aus­zu­deh­nen. „Unser Ziel ist es, Muta­tio­nen zu iden­ti­fi­zie­ren, ein­zu­däm­men und eine Per­spek­ti­ve zu schaf­fen“, so Land­rat Dr. Oli­ver Bär.

Vor die­sem Hin­ter­grund stel­len Stadt und Land­kreis Hof seit ver­gan­ge­ner Woche Unter­neh­men Schnell­tests zur Ver­fü­gung, um so den Betrie­ben eine groß­flä­chi­ge Testung zu ermöglichen.

Dar­über hin­aus wer­den am Don­ners­tag (04.02.2021) – zusätz­lich zur Zen­tra­len Test­sta­ti­on an der Hofer Frei­heits­hal­le – vier wei­te­re Sta­tio­nen im Hofer Land für Schnell­tests öffnen.

Das kosten­lo­se Ange­bot rich­tet sich an alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die sich testen las­sen möch­ten, ins­be­son­de­re an Per­so­nen, die bei­spiels­wei­se ihre Ange­hö­ri­gen in Alten- und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen besu­chen möch­ten, aber auch an Men­schen, die Kon­takt zu Per­so­nen außer­halb ihres eige­nen Haus­stan­des haben.

Schnell­tests kön­nen ab die­sem Don­ners­tag immer Diens­tags bis Sams­tags an fol­gen­den Stand­or­ten durch­ge­führt werden:

Nai­la:

Ort: Fran­ken­hal­le, Fin­ken­weg 13, 95119 Naila

Test­zeit: Diens­tag bis Sams­tag 9:30 – 11:00 Uhr

Münch­berg:

Ort: DLRG, Schüt­zen­str. 26, 95213 Münchberg

Test­zeit: Diens­tag bis Sams­tag 13:30 – 15:00 Uhr

Ober­kotzau:

Ort: Saa­le­tal­hal­le, Bür­ger­stra­ße, 95145 Oberkotzau

Test­zeit: Diens­tag bis Sams­tag 9:30 – 11:00 Uhr

Rehau:

Ort: Sport­zen­trum, Pil­grams­reu­ther Str. 46, 95111 Rehau

Test­zeit: Diens­tag bis Sams­tag 13:30 – 15:00 Uhr