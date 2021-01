Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Wider­spen­sti­ger Ladendieb

Am Sams­tag, den 30.01.2021 gegen 18:30 Uhr ver­such­te ein 44-jäh­ri­ger Mann zwei lee­re Papp­kar­tons (Bana­nen­kar­tons) aus einem Lebens­mit­tel­markt in der West­li­chen Stadt­mau­er­stra­ße zu ent­wen­den. Beim Ver­such zwei­er Mit­ar­bei­ter, dies zu ver­hin­dern, kam es zwi­schen den Betei­lig­ten zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung, wodurch der 44-jäh­ri­ge sowie einer der Mit­ar­bei­ter nach wech­sel­sei­ti­gen Schlä­gen leicht ver­letzt wur­den. Auch schlug der Mann einen der Mit­ar­bei­ter mit dem Papp­kar­ton. Des Wei­te­ren belei­dig­te er die Mit­ar­bei­ter u.a. ver­bal und durch das Zei­gen des Mittelfingers.

Der 44-jäh­ri­ge, alko­ho­li­sier­te Mann wur­de fest­ge­nom­men, da er über kei­nen festen Wohn­sitz ver­füg­te. Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft wur­de der Mann nach der Benen­nung eines Zustel­lungs­be­voll­mäch­ti­gen entlassen.

Gegen ihn wird nun ein Straf­ver­fah­ren wegen räu­be­ri­schem Dieb­stahl, gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung und Belei­di­gung geführt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Land

Ver­kehrs­un­fall

Bucken­hof- Am Sams­tag­nach­mit­tag stürz­te eine 55jährige Rol­ler­fah­re­rin auf der Grä­fen­ber­ger Stra­ße, Höhe Eisen­stra­ße ohne Fremd­ver­schul­den. Zu die­sem Zeit­punkt schnei­te es und die Fahr­bahn war ent­spre­chend rut­schig. In der star­ken Rechts­kur­ve rutsch­te der Frau das Hin­ter­rad weg und sie kam zu Fall. Dabei wur­de sie leicht ver­letzt. Am Rol­ler ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 500 Euro.