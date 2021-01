Die Stra­ßen sind leer, doch die Rega­le voll. Noch immer hält der Lock­down Ein­zug in unse­ren All­tag und Dienst­lei­ster, Gewer­be­trei­ben­de, Künst­ler und Unter­neh­mer kämp­fen mit allen Mit­teln. Die Flut an Auf­ru­fen an die Bevöl­ke­rung reißt nicht ab. Das Kon­sum­ver­hal­ten jedoch eben­so wenig. War­um die­ses nicht in bewuss­te­re Bah­nen len­ken? Die­sem Ziel hat sich “Die Kulm­blog­ge­ra” mit ihrer Online-Mes­se für Kulm­bach, Stadt und Land gewidmet.

“Noch immer wird ein­ge­kauft und – wenn auch im klein­sten Krei­se, gefei­ert. Hat die Tan­te Tru­di Geburts­tag, kann das Geschenk durch das noch immer sehr umfang­rei­che Ange­bot eben­so kon­takt­los regio­nal “bestellt” wer­den, statt wahl­los sein Geld den gro­ßen Kon­zer­nen zu spe­den. Doch wir alle ken­nen das Sprich­wort: Aus den Augen, aus dem Sinn. Daher möch­te ich mei­nen Lese­rin­nen und Lesern ins Gedächt­nis rufen, dass es auch hin­ter den ver­schlos­se­nen Türen noch immer ihre Geschäfts­füh­rer tra­di­ti­ons­rei­cher Betrie­be und authen­ti­scher Läden gibt, die um jeden Ein­kauf dank­bar sind.” – Ron­ja Heim, Lokalpatriotin.

Daher fin­det im kom­men­den Monat Febru­ar die Online-Mes­se auf den Kanä­len der Kulm­blog­ge­ra statt. Ange­mel­de­te “Aus­stel­ler” prä­sen­tie­ren sich und ihre Waren, “Mes­se­be­su­cher”, sowie auch die Teil­neh­mer wer­den durch inter­es­san­te Gast­bei­trä­ge bei Lau­ne gehal­ten und ein Besuch im vir­tu­el­len Kulm­ba­cher Land wird somit zu einer erleb­nis­srei­chen Ver­an­stal­tung. Vom 1. Febru­ar bis zum ein­schließ­lich 28. Febru­ar 2021 ist somit jeder herz­lich ein­ge­la­den auf den Kanä­len der Kulm­blog­ge­ra ein biss­chen “Mes­se-Luft” zu schnuppern.