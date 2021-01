Basis­in­for­ma­ti­on Depres­si­on II: Depres­si­on behan­deln (Medi­ka­men­tö­se Therapie)

Nie­mand nimmt ger­ne Medi­ka­men­te, das gilt ver­stärkt bei psy­chi­schen Krank­hei­ten. Den­noch ist eine medi­ka­men­tö­se The­ra­pie mit Anti­de­pres­si­va bei vie­len depres­si­ven Erkran­kun­gen ein regu­lä­rer Teil der Behand­lung, neben den gesprächs- und psy­cho­the­ra­peu­ti­schen, den ergo­the­ra­peu­ti­schen, den sozi­al­päd­ago­gi­schen und den Selbst­hil­fe-Ansät­zen. Am Don­ners­tag, 04.02.2021 um 19.30 Uhr, laden die Initia­ti­ve “Gemein­sam gegen Depres­si­on” Bay­reuth und das Evan­ge­li­schen Bil­dungs­wer­kes Ober­fran­ken-Mit­te zum zwei­ten Online-Vor­trag der Rei­he Basis­in­for­ma­tio­nen Depres­si­on ein. Prof. Dr. Dr. h.c. Man­fred Wol­fers­dorf, der ehe­ma­li­ger Ärzt­li­cher Direk­tor des Bezirks­kran­ken­hau­ses Bay­reuth, wird vor allem die medi­ka­men­tö­se Behand­lung in den Mit­tel­punkt sei­nes Vor­tra­ges stel­len. Es besteht dabei Raum und Zeit für Fra­gen, per­sön­lich oder im Chatraum.

Eine Indi­ka­ti­on für ein Anti­de­pres­si­vum ist immer ab einer mit­tel­gra­dig schwe­ren Depres­si­on gege­ben. Anti­de­pres­si­va beein­flus­sen im Gehirn neben dem Sero­to­nin-System auch ande­re sog. Trans­mit­ter­sy­ste­me, was zu den bekann­ten Neben­wir­kun­gen füh­ren kann. In der anti­de­pres­si­ven Wir­kung sind älte­re und neue­re Anti­de­pres­si­va gleich, die Neben­wir­kungs­pro­fi­le sind unter­schied­lich. Bei den mei­sten moder­nen Anti­de­pres­si­va sind die Neben­wir­kun­gen nicht so sicht­bar für ande­re Per­so­nen, wie dies frü­her der Fall war. Anti­de­pres­si­va machen nicht süchtig.

Die Teil­nah­me ist kosten­frei und offen für alle Inter­es­sier­ten. Eine Anmel­dung für die Zoom-Ver­an­stal­tung wird unter info@​ebw-​oberfranken-​mitte.​de erbe­ten. Der Link mit den Zugangs­da­ten steht ab Diens­tag, den 02.02. auf unse­rer Web­site www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de. Teil­neh­men­de benö­ti­gen einen Inter­net­an­schluss und ein End­ge­rät mit Kame­ra und Mikro­fon. Tech­ni­sche Unter­stüt­zung ist am Ver­an­stal­tungs­tag ab 19.00 Uhr unter 0921/5 60 68 12 möglich.