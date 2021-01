Rest­masken für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge am Rat­haus ZOB

An den ver­gan­ge­nen drei Tagen konn­ten pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge jeweils drei an sechs Aus­ga­be­stel­len im Stadt­ge­biet kosten­lo­se FFP2 Mas­ken abho­len. Nach­dem die­se dezen­tra­le Aus­ga­be been­det ist (Aus­ga­be­en­de 29.01., 16 Uhr), gibt es nun ab Mon­tag, 1. Febru­ar, die Mög­lich­keit, die Mas­ken am Rat­haus am ZOB abzuholen.

Die Berech­ti­gung zum Abho­len der Mas­ken ist durch Vor­la­ge des Ori­gi­nal-Schrei­bens der Kas­se über die Zuord­nung eines Pfle­ge­gra­des nach­zu­wei­sen. Außer­dem muss bei Abho­lung eine Mund-Nase-Bedeckung getragen.

Fra­gen im Zusam­men­hang mit den FFP2 Mas­ken für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge nimmt die Senio­ren­be­auf­trag­te Ste­fa­nie Hahn unter Tel.: 0951 87–1527, E‑Mail: stefanie.​hahn@​stadt.​bamberg.​de, ent­ge­gen.

FFP2-Mas­ken-Pflicht für Rathausbesucher

Wer einen Ter­min in einem der Bam­ber­ger Rat­häu­ser hat, muss ab der kom­men­den Woche beim Besuch der Stadt­ver­wal­tung eine FFP2-Mas­ke oder ver­gleich­ba­re Schutz­mas­ke tra­gen. In Anleh­nung an den Ein­zel­han­del tra­gen die Mit­ar­bei­ten­den in den Berei­chen mit Kun­den­kon­takt einen medi­zi­ni­schen Mundschutz.

Wei­ter­hin gilt die Emp­feh­lung, Anlie­gen zunächst tele­fo­nisch oder per E‑Mail zu klä­ren, um Kon­tak­te auf ein Mini­mum zu begren­zen. Für alle Besu­che in den Rat­häu­sern der Stadt­ver­wal­tung ist eine vor­he­ri­ge Ter­min­ver­ein­ba­rung nötig.