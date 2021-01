Nach­dem die Rege­lun­gen der Elf­ten Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung heu­te bis zum 14.02.2021 ver­län­gert wur­den, wird die All­ge­mein­ver­fü­gung der Stadt Bam­berg zur Mas­ken­pflicht mit einer ver­län­ger­ten Gül­tig­keit neu erlassen.

Nach der Auf­he­bung des bay­ern­wei­ten öffent­li­chen Alko­hol­kon­sum­ver­bots durch den Baye­ri­schen Ver­wal­tungs­ge­richts­hof hat der Frei­staat in der aktu­el­len Fas­sung sei­ner Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung die Kom­mu­nen ver­pflich­tet, ört­li­che Alko­hol­kon­sum­ver­bo­te „auf den öffent­li­chen Ver­kehrs­flä­chen der Innen­städ­te“ aus­zu­spre­chen. Aus die­sem Grund hat die Stadt Bam­berg auch dies­be­züg­lich eine ent­spre­chen­de Fest­le­gung getroffen.

In der All­ge­mein­ver­fü­gung wer­den als öffent­li­che Flä­chen in der Innen­stadt, an denen der Alko­hol­kon­sum ver­bo­ten ist, die glei­chen Berei­che defi­niert, für die bis­her wie künf­tig schon die Mas­ken­pflicht gilt (sie­he Plan). Die neue All­ge­mein­ver­fü­gung tritt am 1. Febru­ar in Kraft und gilt zunächst bis ein­schließ­lich 14. Febru­ar 2021.

