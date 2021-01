Der Markt Eggols­heim ver­folgt zur Unter­stüt­zung sei­ner über 80jährigen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger bei der Imp­fung eine Doppelstrategie.

Alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger des Mark­tes Eggols­heim haben die Mög­lich­keit, sich direkt für eine Imp­fung im Impf­zen­trum Forch­heim vor­mer­ken zu las­sen. Die Anmel­dung im Impf­zen­trum Forch­heim erfolgt tele­fo­nisch unter 09191/9504606 als auch per E‑Mail unter termin.​impfzentrum@​ugef.​com. Bei einer Anmel­dung per E‑Mail muss bedacht wer­den, dass min­de­stens der voll­stän­di­ge Name, Geburts­da­tum, Anschrift und Tele­fon­num­mer genannt wer­den müs­sen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu der Imp­fung und deren Ablauf fin­den Sie unter www​.Impf​zen​trum​-Forch​heim​.de. Der Vor­teil hier­bei ist, dass so vor­aus­sicht­lich die schnellst­mög­li­che Ter­min­ver­ga­be erfol­gen kann und indi­vi­du­el­le Ter­mi­ne ver­ein­bart wer­den können.

Über 80jährige, die mit der Anmel­dung im Impf­zen­trum Pro­ble­me und kei­ne Unter­stüt­zung durch Fami­li­en­an­ge­hö­ri­ge haben, kön­nen sich unter 09545/444–151 an Frau Döt­zer im Rat­haus wen­den. Sie hilft bei Schwie­rig­kei­ten mit der Anmel­dung, aus­zu­fül­len­den For­mu­la­ren oder auch der Beför­de­rung zum Impfzentrum.

Zusätz­lich wird es für die­je­ni­gen über 80jährigen, die sich nicht für die mög­li­cher­wei­se schnel­le­re und indi­vi­du­el­le Vari­an­te am Impf­zen­trum Forch­heim ent­schei­den, am 30. März 2021 die Mög­lich­keit für einen koor­di­nier­ten Impf­ter­min in der Egger­bach-Hal­le des Mark­tes Eggols­heim geben sowie einen Fol­ge­ter­min für die 2. Imp­fung am 20. April 2021. Hier­für wird zur Anmel­dung eine Tele­fon­hot­line geschal­tet wer­den und natür­lich wird es auch hier Unter­stüt­zung bei der Beför­de­rung gege­ben, falls dies eigen­stän­dig oder durch pri­va­te Hil­fe nicht mög­lich ist. Details zum genau­en Ablauf, wann die Hot­line frei­ge­schal­tet wird oder wie die Beför­de­rung abläuft, wer­den noch veröffentlicht.