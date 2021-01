Liste online abruf­bar – Kreis­fach­be­ra­ter Stro­mer bie­tet Ver­ede­lungs­kurs an

Der Kreis­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge Lich­ten­fels nimmt wie­der eine Sam­mel­be­stel­lung von Obst-Edel­rei­sern vor. Die Bestell­li­ste ist im Inter­net unter www​.lan​des​pfle​ge​-lich​ten​fels​.de abruf­bar. Bis spä­te­stens 28. Febru­ar 2021 soll­te die Bestel­lung in der Umwelt­sta­ti­on Weis­main abge­ge­ben wer­den. Die Aus­ga­be erfolgt vor­aus­sicht­lich am 21. April 2021 an der Umwelt­sta­ti­on, ver­bun­den mit einem Ver­ede­lungs­kurs, den Kreis­fach­be­ra­ter Micha­el Stro­mer hält.