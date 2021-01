Seit dem 28.12.2021 ist unser Impf­zen­trum in Betrieb. Seit­her wur­den 3.549 Imp­fun­gen vor­ge­nom­men – davon 2.671 Erst­imp­fun­gen und 878 Zweit­imp­fun­gen. Damit haben rein sta­ti­stisch 4,00 Pro­zent der Land­kreis­be­völ­ke­rung eine Erst­imp­fung und 1,31 Pro­zent eine Zweit­imp­fung erhalten.

Wie bekom­men Sie einen Impftermin?

Der Frei­staat Bay­ern hat eine bay­ern­weit ein­heit­li­che Anmel­dung zur Imp­fung vor­ge­se­hen. Bür­ge­rin­nen und Bür­ger haben zwei Mög­lich­kei­ten, sich für eine Imp­fung zu registrieren:

Sie kön­nen sich ONLINE regi­strie­ren unter https://​impf​zen​tren​.bay​ern/. Hier kön­nen sie sich selbst anmel­den oder dies auch von ihren Ange­hö­ri­gen erle­di­gen lassen. Soll­ten sie hier kei­ne Mög­lich­keit haben, sich ONLINE anzu­mel­den, steht ihnen die Impf­zen­trum-Hot­line unter 09571 / 18160 ger­ne hel­fend zur Seite.

Das Baye­ri­sche Impf­zen­trum des Land­krei­ses Lich­ten­fels ist unter der oben genann­ten Tele­fon­num­mer erreich­bar. Sie kön­nen sich hier mon­tags bis frei­tags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr infor­mie­ren und auch dort tele­fo­nisch regi­strie­ren lassen.

Sobald genü­gend Impf­stoff ver­füg­bar ist, wer­den sie benach­rich­tigt und sie erhal­ten die Mög­lich­keit, einen Ter­min für eine Imp­fung zu ver­ein­ba­ren. Wenn Sie sich selbst regi­striert haben, über­prü­fen Sie bit­te regel­mä­ßig Ihren E‑Mail-Post­ein­gang auf Nach­rich­ten vom Impfzentrum.

Wer bett­lä­ge­rig ist und des­halb nicht per­sön­lich zu einer Imp­fung in das Impf­zen­trum kom­men kann, wird gebe­ten, sich vor­erst nicht online zu regi­strie­ren bzw. regi­strie­ren zu las­sen. In die­sem Fall wer­den die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger gebe­ten, sich an die (oben genann­te) Hot­line-Num­mer 09571 / 18160 zu wen­den. Es wird dann eine Imp­fung bei den Betrof­fe­nen zu Hau­se ermög­licht, sofern die Bett­lä­ge­rig­keit durch ein ärzt­li­ches Attest nach­ge­wie­sen wird. Details zum wei­te­ren Vor­ge­hen erfah­ren Sie von den Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen in der Hotline.

Der Land­kreis Lich­ten­fels erhält der­zeit nur sehr gerin­ge Men­gen an Impf­stoff, die­ser ist aller­dings für die Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner sowie das Per­so­nal in sta­tio­nä­ren Pfle­ge­ein­rich­tun­gen bestimmt. Des­halb liegt die Aus­la­stung des Impf­zen­trums Lich­ten­fels aktu­ell bei nur 25 Prozent.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Impf­zen­trum fin­den Sie auf der Home­page des Land­krei­ses Lich­ten­fels: www​.lkr​-lif​.de/​i​m​p​f​z​e​n​t​rum.