Auch wenn wir uns zur Zeit wie­der im Lock­down befin­den, sol­len die Ver­an­stal­tun­gen des Igen­s­dor­fer Kul­tur­som­mers 2021 nach Auf­he­bung der Coro­nabe­schrän­kun­gen schritt­wei­se wie­der auf­ge­nom­men wer­den und im Kul­tur­be­reich für eine von vie­len Men­schen ersehn­te Nor­ma­li­tät sor­gen. Nach wie vor steht das geplan­te und nach­fol­gend skiz­zier­te Kul­tur­som­mer-Pro­gramm noch unter „Coro­na-Vor­be­halt“.

Eröff­nungs­kon­zert

Das für 21. März 2021 vor­ge­se­he­ne Eröff­nungs­kon­zert mit der bekann­ten “Von der Rol­le Big­band” aus Neun­kir­chen muss wegen der Pan­de­mie sicher auf einen spä­te­ren Ter­min Ende April oder Anfang Mai 2021 ver­scho­ben wer­den. Ein neu­er Ter­min wird, sobald es die Coro­nabe­stim­mun­gen zulas­sen, bekanntgegeben.

Sym­pho­nie­pro­jekt

Das 2020 wegen Coro­na aus­ge­fal­le­ne gro­ße Sym­pho­nie­pro­jekt mit Men­dels­sohn 2. und Saint-Saens 3. Sym­pho­nie soll­te eigent­lich am 8. und 9. Mai 2021 in der St. Boni­fa­ti­us­kir­che Wei­ßeno­he nach­ge­holt wer­den, wird aber wegen der durch den neu­er­li­chen Lock­down man­geln­den Vor­lauf­zeit für Pro­ben und wegen der Abstands­re­geln auf der Büh­ne mit einem vor­aus­sicht­lich modi­fi­zier­ten Pro­gramm auf den 23./24. Okto­ber die­sen Jah­res noch­mals verlegt.

Open Air

Soweit die Pan­de­mie im Som­mer nicht wie­der neue Ein­schrän­kun­gen schafft, ist davon aus­zu­ge­hen, das am 9. oder 16. Juli ein Open-Air Kon­zert mit “Bel­le and the Beasts” mit Ame­ri­can Music statt­fin­den kann.

Kam­mer­chor SpirAmor

Am 18. Sep­tem­ber wird dann mit “Spi­rA­mor” ein klei­ner, aber sehr fei­ner Kam­mer­chor mit a capel­la Musik aus vier Jahr­hun­der­ten unter dem Mot­to: “Ein Herbst­tag, wie ich kei­nen sah” in der Aula der Igen­s­dor­fer Grund­schu­le zu Gast sein.

Blech Qua­drat

Fest­li­che Blech­blä­ser­klän­ge erwar­ten dann alle Besu­cher bei einem Kon­zert mit “Blech­Qua­drat” am 3. Okto­ber zum 1000-jäh­ri­gen Jubi­lä­um von Wal­kers­brunn in der Kir­che “Zu den hei­li­gen Gräbern”.

Wenn es die Umstän­de, Ter­mi­ne und zuläs­si­gen Sitz­platz­zah­len erlau­ben, soll auch das 2020 wegen Coro­na bereits zwei­mal ver­scho­be­ne Kon­zert mit dem äußerst belieb­ten Saxo­phon- und Come­dy­quar­tett “fias­co clas­si­co” in die­sem Jahr noch nach­ge­holt wer­den. Bit­te beach­ten Sie zu unse­rem aktu­el­len Ver­an­stal­tungs­stand die Tages­pres­se und unse­re Kul­tur­som­mer­inter­net­sei­te unter www​.igen​s​dorf​.de But­ton Frei­zeit / Gäste.