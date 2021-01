Am Frei­tag, 29.01.2021, wur­de bei der Feu­er­wehr Hollfeld gegen 16.00 Uhr tele­fo­nisch von der Leit­stel­le ange­fragt, ob Sand­säcke vor­rä­tig sind. Benö­tigt wur­den die­se in Trup­pach, da dort ein Bach über die Ufer getre­ten ist und Häu­ser vom Was­ser bedroht wur­den. Gemein­sam mit Mit­ar­bei­tern des Bau­hofs Hollfeld wur­den aus einem Lager in Sach­sen­dorf 5 Git­ter­bo­xen mit gefüll­ten Sand­säcken ver­la­den und an die Ein­satz­stel­le in Trup­pach gebracht.

Im Ein­satz waren zwei Mann der Feu­er­wehr Hollfeld mit dem Mehr­zweck­fahr­zeug sowie drei Mit­ar­bei­ter des Bau­hofs. Ein­satz­dau­er bis ca. 18.30 Uhr

Mar­tin Krapp,

FF Hollfeld