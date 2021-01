Geflü­gel­pest in einem Geflü­gel­be­trieb im Land­kreis Bay­reuth nach­ge­wie­sen: Bio­si­cher­heits­maß­nah­men angeordnet

Im Land­kreis Bay­reuth ist in einem Geflü­gel­be­stand in der Gemein­de Pot­ten­stein ein amt­lich bestä­tig­ter Fall von Geflü­gel­pest (HPAI) – auch Vogel­grip­pe genannt – fest­ge­stellt wor­den. Das natio­na­le Refe­renz­la­bor am Fried­rich-Loeff­ler-Insti­tut (FLI) konn­te das Virus vom Typ HPA­IV H5N8 nach­wei­sen. Bereits am 28. Janu­ar 2021 wur­den alle Hüh­ner und Enten der betrof­fe­nen Geflü­gel­hal­tung gemäß den Vor­schrif­ten der bun­des­weit gül­ti­gen Geflü­gel­pest-Ver­ord­nung getö­tet und fach­ge­recht unschäd­lich entsorgt.

Um eine Aus­brei­tung der Geflü­gel­pest auf wei­te­re Nutz- und Haus­tier­be­stän­de zu ver­hin­dern, wur­den um den Aus­bruchs­be­trieb ein Sperr­be­zirk und ein Beob­ach­tungs­ge­biet fest­ge­legt. Ins­be­son­de­re für leben­des Geflü­gel, Eier und Geflü­gel­fleisch­pro­duk­te gel­ten in und aus die­sen Gebie­ten Verbringungsverbote.

Im Land­kreis Bay­reuth umfasst der Sperr­be­zirk die Gemein­de Pot­ten­stein und fol­gen­de Ortsteile:

Alten­hof (bei Kühlenfels)

Arn­leit­hen

Hasel­brunn bei Pottenstein

Kir­chen­bir­kig

Man­dlau

Mit­tel­müh­le (bei Kirchenbirkig)

Pot­ten­stein

Prüllsbir­kig

Rackers­berg

Schüt­ters­müh­le

Sieg­manns­brunn

Tüchers­feld

Wei­den­loh

Weid­manns­ge­sees

Das Beob­ach­tungs­ge­biet umfasst fol­gen­de Gemein­den und Ortsteile:

Orts­teil – Gemeinde

Brünn­berg Ahorntal

Chri­stanz Ahorntal

Dent­lein (bei Pot­ten­stein) Ahorntal

Frei­ahorn Ahorntal

Adlitz bei Pot­ten­stein Ahorntal

Eichig bei Wai­schen­feld Ahorntal

Pfaf­fen­berg bei Wai­schen­feld Ahorntal

Raben­stein bei Wai­schen­feld Ahorntal

Oberails­fel­der­müh­le Ahorntal

Oberails­feld Ahorntal

Neu­müh­le (bei Lan­gen­loh) Ahorntal

Klaus­stein Ahorntal

Zauppen­berg Ahorntal

Schweins­müh­le Ahorntal

Wün­schen­dorf (Kir­ch­ahorn) Ahorntal

Kir­sch­ahorn Ahorntal

Wei­her (bei Frei­ahorn) Ahorntal

Wind­müh­le (bei Frei­ahorn) Ahorntal

Hunds­hof (bei Rei­zen­dorf) Ahorntal

Rei­zen­dorf Ahorntal

Vor­der­ge­reuth Ahorntal

Pop­pen­dorf (bei Trockau) Ahorntal

Hin­ter­ge­reuth Ahorntal

Hüt­ten (bei Frei­ahorn) Ahorntal

Alten­wie­sen Betzenstein

Bet­zen­stein Betzenstein

Hüll bei Bet­zen­stein Betzenstein

Otten­berg bei Bet­zen­stein Betzenstein

Stier­berg bei Bet­zen­stein Betzenstein

Leu­pold­stein Betzenstein

Kröt­ten­hof Betzenstein

Höch­städt Betzenstein

Wind­müh­le Betzenstein

Merg­ners Betzenstein

Wei­den­sees Betzenstein

Ober­höhl­müh­le Creußen

Hin­ter­klee­bach Hummeltal

Boden­dorf Pegnitz

Bronn Peg­nitz

Buchau Peg­nitz

Büchen­bach Pegnitz

Ham­mer­bühl Pegnitz

Kal­ten­thal Pegnitz

Kal­ten­thal Pegnitz Wil­len­berg Pegnitz

Wil­len­reuth Pegnitz

Lüg­las Peg­nitz H

edel­müh­le Pegnitz

Hol­len­berg Pegnitz

Her­ren­müh­le (bei Trockau) Pegnitz

Zie­gel­hüt­te (bei Trockau) Pegnitz

Kos­brunn Pegnitz

Vesten­müh­le Pegnitz

Trockau Peg­nitz

Kör­bel­dorf Pegnitz

Neu­dorf Pegnitz

Unter­höhl­müh­le Pegnitz

Nem­schen­reuth Pegnitz

Leu­ps Pegnitz

Leu­p­ser­müh­le Pegnitz

Hor­lach Pegnitz

Peg­nitz Pegnitz

Lehm (bei Peg­nitz) Pegnitz

Lohe­sied­lung Pegnitz

Rosen­hof (bei Peg­nitz) Pegnitz

Elbers­berg Pottenstein

Fail­ners­hof Pottenstein

Geus­manns Pottenstein

Wai­dach bei Pot­ten­stein Pottenstein

Sor­an­ger Pottenstein

Lei­en­fels Pottenstein

Träg­weis Pottenstein

Gra­isch Pottenstein

Klein­le­sau Pottenstein

Wei­den­hüll (bei Leu­pold­stein) Pottenstein

Regen­thal Pottenstein

Haß­lach (bei Pot­ten­stein) Pottenstein

Sand­loch Pottenstein

Stei­f­ling Pottenstein

Klein­kir­chen­bir­kig Pottenstein

Küh­len­fels Pottenstein

Raberts­hof (bei Pot­ten­stein) Pottenstein

Hohen­mirsberg Pottenstein

Wann­berg Pottenstein

Pul­len­dorf Pottenstein

Unter­hau­en­stein Pottenstein

Wei­den­hüll (bei Elbers­berg) Pottenstein

Ober­hau­en­stein Pottenstein

Pütt­lach Pottenstein

Vor­der­klee­bach Pottenstein

Rupprechts­hö­he Pottenstein

Eichen­bir­kig Waischenfeld

Doos bei Wai­schen­feld Waischenfeld

Gössel­dorf bei Wai­schen­feld Waischenfeld

Hann­berg bei Wai­schen­feld Waischenfeld

Lan­gen­loh bei Wai­schen­feld Waischenfeld

Raben­eck bei Wai­schen­feld Waischenfeld

Schön­hof bei Wai­schen­feld Waischenfeld

Sau­gen­dorf Waischenfeld

Kött­weins­dorf Waischenfeld

Herolds­berg (bei Hub­en­berg) Waischenfeld

Guten­bie­gen Waischenfeld

Pul­ver­müh­le (bei Wai­schen­feld) Waischenfeld

Wai­schen­feld Waischenfeld

Ham­mer­müh­le (bei Wai­schen­feld) Waischenfeld

Zeu­bach Waischenfeld

Sper­ken­hof Waischenfeld

Sauer­hof (bei Pot­ten­stein) Waischenfeld

Kuge­lau Waischenfeld

Das Land­rats­amt Bay­reuth hat eine All­ge­mein­ver­fü­gung erlas­sen, aus der die ent­spre­chen­den Restrik­ti­ons­ge­bie­te sowie die ange­ord­ne­ten Schutz­maß­nah­men her­vor­ge­hen. Die All­ge­mein­ver­fü­gung ist auf der Inter­net­sei­te des Land­rats­amts unter fol­gen­dem Link ver­öf­fent­licht https://​www​.land​kreis​-bay​reuth​.de/​b​u​e​r​g​e​r​-​s​e​r​v​i​c​e​/​g​e​s​u​n​d​h​e​i​t​-​u​n​d​-​v​e​r​b​r​a​u​c​h​e​r​/​v​e​t​e​r​i​n​a​e​r​w​e​s​e​n​/​t​i​e​r​s​e​u​c​h​e​n​/​a​v​i​a​e​r​e​-​i​n​f​l​u​e​n​z​a​-​a​i​-​g​e​f​l​u​e​g​e​l​p​e​st/

Unter die­sem Link sind auch wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zur Geflü­gel­pest abruf­bar. Die Betrie­be sind ver­pflich­tet, die all­ge­mei­nen Hygie­ne- und Bio­si­cher­heits­maß­nah­men kon­se­quent einzuhalten.